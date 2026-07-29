В Свердловском госпитале для ветеранов войн открыли музей Семена Спектора

В Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн 29 июля открылся мемориальный музей почетного начальника учреждения, нейрохирурга Семена Спектора. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Основу экспозиции составляет воссозданное рабочее место врача.

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Открытие музея приурочено к 90-летию господина Спектора. «Сегодня госпиталь носит его имя, и это абсолютно справедливо. Заслуги Семена Исааковича оценены на самом высоком уровне многочисленными наградами. Но самая главная — тысячи благодарных пациентов, учеников и коллег»,— отмечал губернатор Свердловской области Денис Паслер в день 90-летия Семена Спектора.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, а также заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Сергей Рындин, который передал юбиляру поздравительную телеграмму президента Владимира Путина.

Экспозиция посвящена жизни и профессиональному пути Семена Спектора. В музее представлены его личные вещи, медицинские инструменты, документы и фотографии, рассказывающие о развитии госпиталя. «Я счастлив, потому что самый лучший результат своей жизненной работы я вижу здесь, в этих стенах. Большую часть своего рабочего времени я отдал этому госпиталю и очень рад и счастлив, потому что занимался проблемой здоровья людей, которые защищали нашу страну»,— сказал Семен Спектор.

Напомним, Семен Спектор возглавил госпиталь в 1973 году и руководил им до 2005 года. Под его руководством построили новый госпитальный городок: две очереди были открыты в 1983 и 1994 годах. Также был создан научный центр и реабилитационное отделение «Снежинка» в Первоуральске (Свердловская область). За годы работы он лично провел более 200 тыс. консультаций и тысячи сложных операций, в том числе по удалению опухолей головного и спинного мозга. Семен Спектор является Героем Труда России, почетным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области, кавалером ордена Дружбы народов, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и международного ордена «Белый Крест».

Полина Бабинцева