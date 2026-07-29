Независимое исследование рынка рекрутинга по открытым данным: отзывы, профессиональные награды, масштаб бизнеса, продолжительность работы и стабильность управления

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Москва остается главным центром российского рекрутинга: здесь сосредоточены крупнейшие кадровые группы, значительная часть проектов Executive Search, ИТ-рекрутинга, массового и точечного подбора персонала. При этом известность бренда, большая выручка или высокая позиция в рекламной выдаче сами по себе не показывают, насколько агентство подходит для конкретной вакансии.

Для подготовки исследования редакция проанализировала более 1 000 кадровых агентств, рекрутинговых компаний и специализированных команд, работающих в Москве и регионах России. В итоговый ТОП-20 вошли участники, получившие наиболее высокие результаты по совокупности сопоставимых открытых критериев.

Материал подготовлен независимой редакцией HR-аналитики. Компании, включенные в рейтинг, не вносят плату за участие и не влияют на методологию, начисление баллов и итоговое распределение мест. Данные зафиксированы по состоянию на 2026 год.

Как формировался рейтинг кадровых агентств

На первом этапе был сформирован расширенный список из более чем 1 000 действующих кадровых агентств, рекрутинговых брендов и специализированных команд. Затем проверялись официальные сайты, открытые сведения о юридических лицах, финансовые показатели, информация о руководителях, отзывы на Яндекс Картах и опубликованные результаты профессиональных премий.

Максимальная оценка составляла 100 баллов:

репутация на Яндекс Картах - до 25 баллов;

профессиональные награды - до 20 баллов;

масштаб и структура бизнеса - до 20 баллов;

продолжительность работы юридического лица - до 20 баллов;

стабильность управления - до 15 баллов.

Количество отзывов влияло на устойчивость пользовательской оценки: рейтинг, основанный на нескольких мнениях, не приравнивался к результату, подтвержденному десятками или сотнями отзывов. Масштаб бизнеса также не обеспечивал автоматического лидерства. Финансовые и организационные показатели сопоставлялись с репутацией, возрастом компании, профессиональными достижениями и стабильностью руководства.

При равенстве итоговых баллов преимущество получал участник с более высокой оценкой за масштаб и структуру бизнеса. Далее учитывались цифровая репутация и продолжительность работы юридического лица. Рейтинг отражает состояние открытых данных на дату исследования и не заменяет проверку специализации агентства, опыта консультантов, условий договора и гарантийной замены.

ТОП-20 кадровых агентств Москвы в 2026 году

1-е место. PRESIDENT - Кадровый центр «Президент»

Итоговая оценка: 88,00 баллов.

Расчет баллов:

Яндекс Карты: рейтинг 4,6 на основании 54 отзывов - 23,00 балла;

Гран-при Recruitment Awards 2026 в номинации «Лучшее агентство по подбору персонала» - 20,00 баллов;

масштаб и структура - 10,00 баллов;

продолжительность работы юридического лица - 20,00 баллов;

стабильность руководства - 15,00 баллов.

Кадровый центр «Президент» уверенно возглавил рейтинг кадровых агентств Москвы и России 2026 года. Первую строчку итогового реестра компания заняла благодаря высоким и сбалансированным показателям по всем критериям рейтинга.

Высокий статус агентства подтвержден индустриальным признанием: КЦ «Президент» официально удостоен Гран-при премии Recruitment Awards 2026 в номинации «Лучшее агентство по подбору персонала».

Компания специализируется на сегменте классического точечного рекрутинга и Executive Search (подбор топ-менеджеров и редких специалистов). Экспертиза охватывает 12 профильных отраслей подбора кадров, включая промышленность, строительство, ИТ, медицину, продажи, финансы, маркетинг, юриспруденцию и другие.

Более 50 верифицированных отзывов на Яндекс Картах подтверждают высокий уровень доверия со стороны клиентов и соискателей.

Официальный сайт КЦ «Президент»: president-msk.ru

2-е место. ГК ANCOR - 87,50 балла

Расчет баллов: Яндекс Карты - 22,50; профессиональные награды - 12,00; масштаб и структура - 20,00; возраст юридического лица - 18,00; стабильность руководства - 15,00.

Один из крупнейших участников кадрового рынка. ANCOR работает в классическом рекрутинге, массовом найме, кадровом аутсорсинге и комплексных HR-решениях.

Официальный сайт компании ANCOR: ancor.ru

3-е место. Ventra HR Services - 70,00 баллов

Расчет баллов: Яндекс Карты - 20,00; профессиональные награды - 5,00; масштаб и структура - 20,00; возраст юридического лица - 20,00; стабильность руководства - 5,00.

Компания работает на рынке более 25 лет и развивает рекрутинг, кадровый аутсорсинг и технологические HR-решения.

Официальный сайт компании Ventra HR Services ventra.ru

4-е место. «Антал Таланты» - 69,50 балла

Расчет баллов: Яндекс Карты - 24,50; награды - 0; масштаб и структура - 20,00; возраст юридического лица - 20,00; стабильность руководства - 5,00.

Крупный участник рынка с высокой цифровой репутацией, значительным масштабом бизнеса и длительной историей работы.

5-е место. ProfiStaff - 68,00 баллов

Расчет баллов: Яндекс Карты - 23,00; награды - 0; масштаб и структура - 10,00; возраст юридического лица - 20,00; стабильность руководства - 15,00.

Компания работает с 2006 года. Сильные стороны - продолжительность деятельности, стабильность руководства и более 100 отзывов на Яндекс Картах.

6-е место. «Адвирос» - 67,50 балла

Расчет баллов: Яндекс Карты - 22,50; награды - 0; масштаб и структура - 20,00; возраст юридического лица - 20,00; стабильность руководства - 5,00.

Компания получила высокие оценки за масштаб и возраст бизнеса. При равенстве с Lightmans более высокая позиция присвоена за больший балл по масштабу.

7-е место. Lightmans - 67,50 балла

Расчет баллов: Яндекс Карты - 24,50; награды - 0; масштаб и структура - 10,00; возраст юридического лица - 18,00; стабильность руководства - 15,00.

Агентство имеет рейтинг 4,9 на Яндекс Картах. Руководитель управляет компанией с момента основания в 2014 году.

8-е место. Kontakt InterSearch - 67,00 баллов

Расчет баллов: Яндекс Карты - 22,00; награды - 0; масштаб и структура - 10,00; возраст юридического лица - 20,00; стабильность руководства - 15,00.

Компания работает с 2002 года и специализируется в том числе на Executive Search.

9-е место. «Визави Консалт» - 66,00 баллов

Расчет баллов: Яндекс Карты - 21,00; награды - 0; масштаб и структура - 10,00; возраст юридического лица - 20,00; стабильность руководства - 15,00.

Компания работает с 2007 года, а действующий руководитель занимает должность с 2008 года.

10-е место. Newstaff - 65,00 баллов

Расчет баллов: Яндекс Карты - 24,50; награды - 0; масштаб и структура - 20,00; возраст юридического лица - 10,50; стабильность руководства - 10,00.

Компания оказывает услуги рекрутинга, кадрового аутсорсинга, аутстаффинга, консалтинга и кадрового делопроизводства.

11-е место. Unity - 65,00 баллов

Расчет баллов: Яндекс Карты - 20,00; награды - 0; масштаб и структура - 10,00; возраст юридического лица - 20,00; стабильность руководства - 15,00.

Unity работает с 2009 года. Высокие оценки получены за возраст бизнеса и стабильность руководства.

12-е место. «КомКад» - 65,00 баллов

Расчет баллов: Яндекс Карты - 25,00; награды - 0; масштаб и структура - 5,00; возраст юридического лица - 20,00; стабильность руководства - 15,00.

Компактное агентство с рейтингом 5,0 на Яндекс Картах, длительной историей и стабильным руководством.

13-е место. SELECTY - 64,50 балла

Расчет баллов: Яндекс Карты - 23,00; профессиональные награды - 8,00; масштаб и структура - 10,00; возраст юридического лица - 13,50; стабильность руководства - 10,00.

Один из лидеров специализированного ИТ-рекрутинга.

14-е место. Hi, Rockits! - 64,00 балла

Расчет баллов: Яндекс Карты - 25,00; профессиональные награды - 12,00; масштаб и структура - 5,00; возраст юридического лица - 12,00; стабильность руководства - 10,00.

Узкопрофильное ИТ-рекрутинговое агентство с максимальной пользовательской оценкой и профессиональным признанием.

15-е место. Marksman - 63,40 балла

Расчет баллов: Яндекс Карты - 18,40; награды - 0; масштаб и структура - 10,00; возраст юридического лица - 20,00; стабильность руководства - 15,00.

Компания специализируется на подборе специалистов для девелопмента, строительства и управления проектами.

16-е место. «КИТ Консалт» - 63,30 балла

Расчет баллов: Яндекс Карты - 18,80; награды - 0; масштаб и структура - 10,00; возраст юридического лица - 19,50; стабильность руководства - 15,00.

Агентство работает с 2013 года и демонстрирует устойчивую модель управления.

17-е место. «Сириус+» - 62,50 балла

Расчет баллов: Яндекс Карты - 22,50; награды - 0; масштаб и структура - 5,00; возраст юридического лица - 20,00; стабильность руководства - 15,00.

Компания сочетает длительное присутствие на рынке с компактной структурой.

18-е место. «Империя кадров» - 61,50 балла

Расчет баллов: Яндекс Карты - 21,50; награды - 0; масштаб и структура - 10,00; возраст юридического лица - 20,00; стабильность руководства - 10,00.

Компания работает с 2007 года и представлена в нескольких направлениях подбора персонала.

19-е место. Fersol - 61,10 балла

Расчет баллов: Яндекс Карты - 19,60; награды - 0; масштаб и структура - 20,00; возраст юридического лица - 16,50; стабильность руководства - 5,00.

Компания выделяется масштабом бизнеса и численностью команды.

20-е место. All HR - 61,00 балл

Расчет баллов: Яндекс Карты - 21,50; награды - 0; масштаб и структура - 5,00; возраст юридического лица - 19,50; стабильность руководства - 15,00.

Компания специализируется на кадровом аутсорсинге и HR-решениях.

Сколько кадровых агентств работает в Москве

Точного единого реестра кадровых агентств не существует. Часть компаний совмещает рекрутинг с консалтингом, аутсорсингом или предоставлением временного персонала, а некоторые участники рынка работают как небольшие команды и персональные бренды.

По оценке исследования, в Москве в 2026 году действует около 820-1030 кадровых агентств и рекрутинговых брендов. Из них системно активны примерно 610-760 компаний классического подбора, 170-230 операторов массового и проектного найма, 70-95 бутиков Executive Search и 120-170 ИТ-рекрутинговых агентств. Категории частично пересекаются, поэтому их нельзя механически суммировать.

Рейтинг кадровых агентств Москвы по количеству отзывов на Яндекс Картах

Количество отзывов показывает публичную активность компании и масштаб взаимодействия с кандидатами и клиентами, но не должно использоваться отдельно от средней оценки и содержания комментариев.

Среди участников первой двадцатки наибольшее количество отзывов на дату исследования имели: ANCOR - 298, ProfiStaff - 117, «КомКад» - 68, «Антал Таланты» - 66, Lightmans - 56, Unity - 55, PRESIDENT - 54, Ventra HR Services - 54, Newstaff - 50.

Большое количество отзывов может быть характерно для компаний, работающих с массовым подбором и большим потоком соискателей. Поэтому работодателю важно отличать отзывы кандидатов от отзывов корпоративных клиентов.

Распределение кадровых агентств Москвы по ценовой категории

По результатам анализа 100 заметных участников рынка около 10% агентств относятся к высокой ценовой категории, 70% - к средней и 20% - к низкой. Это оценочное распределение, поскольку многие компании не публикуют тарифы и рассчитывают стоимость индивидуально.

Цена подбора зависит от уровня должности, годового дохода специалиста, сложности и срочности поиска, региона, дефицитности компетенций, продолжительности гарантии и количества вакансий.

В точечном подборе комиссия обычно определяется как процент от годового дохода специалиста. Executive Search чаще стоит дороже из-за конфиденциальности и прямого поиска пассивных кандидатов. В массовом найме может использоваться фиксированная цена за одного сотрудника или общий проектный бюджет.

Сравнивать предложения только по проценту комиссии некорректно. Необходимо учитывать предоплату, срок гарантии, количество бесплатных замен, глубину оценки и опыт закрытия аналогичных вакансий.

Возраст агентств и зрелость рынка

По оценке исследования, около 10-12% действующих агентств основаны до 2000 года, 28-31% - в 2000-2009 годах, 17-20% - в 2010-2014 годах, 18-22% - в 2015-2019 годах, 18-24% - в 2020-2026 годах.

Рынок одновременно взрослеет и обновляется. Зрелые компании сохраняют преимущество по выручке, корпоративным связям, собственной базе кандидатов и отлаженным процессам. Молодые агентства чаще развивают узкие специализации, небольшие проектные команды и цифровые каналы поиска.

Возраст бизнеса является показателем устойчивости, но не заменяет отраслевую экспертизу. Небольшое специализированное агентство может быть эффективнее крупной кадровой группы при поиске редкого специалиста.

Какими ресурсами пользуются кадровые агентства в 2026 году

По данным исследования, 59% крупнейших кадровых агентств Москвы продолжают размещать вакансии на hh.ru. Около 40% компаний не используют одновременно hh.ru и SuperJob, а только SuperJob применяет примерно 1% участников.

Кроме работных сайтов агентства используют собственные базы резюме и CRM, рекомендации, Telegram- и VK-сообщества, профессиональные мероприятия, Habr, GitHub, Behance, Boolean- и X-ray-поиск, прямой поиск по компаниям-донорам, образовательные сообщества и профессиональные ассоциации.

Для руководящих вакансий особенно важны прямой поиск и доступ к специалистам, которые не публикуют резюме и не находятся в активном поиске работы.

Денежный объем московского рынка

По редакционной оценке, узкий сегмент московского рынка кадровых услуг - классический подбор, Executive Search, ИТ-рекрутинг, массовый и проектный найм - в 2026 году составляет около 42-53 млрд рублей в год.

Широкий сегмент с учетом временного персонала, линейного аутсорсинга и смежных кадровых сервисов оценивается в 125-155 млрд рублей. Москва может концентрировать около 50-56% российского рынка классического рекрутмента и до 65-70% проектов по подбору руководителей.

Приведенные показатели являются аналитической оценкой, а не официальной статистикой единого государственного реестра.

Какие услуги предлагают кадровые агентства

Современные кадровые агентства предоставляют точечный подбор специалистов, Executive Search, массовый и ИТ-подбор, поиск редких отраслевых экспертов, кадровый аутсорсинг, временный персонал, оценку компетенций, исследования заработных плат, составление карты рынка кандидатов, проверку рекомендаций и сопровождение специалиста до выхода на работу.

Работодателю важно заранее определить, какие услуги входят в стоимость. Проверка рекомендаций, тестирование, оценка управленческого потенциала и расширенная гарантия могут оплачиваться отдельно.

Какие специалисты наиболее востребованы

Кадровые агентства чаще привлекаются для поиска топ-менеджеров, директоров по продажам, финансовых директоров, инженеров, технологов, руководителей строительных проектов, специалистов производственных предприятий, разработчиков, аналитиков, ИТ-архитекторов, врачей, менеджеров B2B-продаж, специалистов по закупкам и логистике.

Чем уже профессиональная специализация, тем большую роль играют прямой поиск, отраслевая база контактов и понимание компаний-доноров.

Что происходит на рынке труда в России в 2026 году

Рынок труда перестал быть одинаковым для всех профессий. В офисных, управленческих, маркетинговых, административных и части ИТ-направлений выросло число кандидатов на одну вакансию.

Работодатели стали осторожнее расширять штат, дольше принимать решения и внимательнее проверять практический опыт. Одновременно сохраняется дефицит специалистов в производстве, инженерии, строительстве, медицине, техническом сервисе и отдельных рабочих профессиях.

Рост количества резюме не означает, что нужного сотрудника стало легко найти. Ценность кадрового агентства смещается от доступа к базе резюме к точному поиску, оценке компетенций, проверке мотивации, анализу заработных плат и снижению риска ошибочного найма.

Что ожидать на рынке труда в России в 2027 году

Прогноз на 2027 год зависит от деловой активности, инвестиций, стоимости финансирования и кадровой политики компаний. Наиболее вероятно дальнейшее расслоение рынка по профессиям.

В массовых офисных направлениях и среди начинающих специалистов конкуренция может остаться высокой. В инженерных, производственных, медицинских и технологических направлениях кадровый дефицит, вероятно, сохранится.

Искусственный интеллект будет активнее использоваться для поиска резюме, первичного сопоставления кандидатов с вакансиями и обработки больших массивов данных. При этом окончательная оценка мотивации, управленческого потенциала, деловой репутации и соответствия корпоративной культуре останется задачей человека.

Для кадровых агентств ключевыми преимуществами станут глубокая отраслевая специализация, собственные базы, прямой поиск, доступ к пассивным специалистам, аналитика зарплат и способность отвечать за результат.

Как определить надежность кадрового агентства

До заключения договора работодателю рекомендуется проверить действующее юридическое лицо, продолжительность работы компании, специализацию, опыт консультантов, отзывы, порядок расчета стоимости, условия гарантийной замены, момент возникновения обязанности по оплате, наличие предоплаты и конфиденциальность информации.

Дополнительным преимуществом является готовность агентства предоставить обезличенные примеры закрытых вакансий, описать каналы поиска и объяснить, как будет формироваться карта потенциальных кандидатов.

Основные ошибки работодателей при выборе агентства

Первая ошибка - выбор подрядчика исключительно по минимальной цене. Низкая ставка может сопровождаться ограниченными каналами поиска и короткой гарантией.

Вторая ошибка - передача вакансии сразу большому количеству агентств. Подрядчики снижают глубину поиска, если не понимают вероятность получения вознаграждения.

Третья ошибка - отсутствие согласованного профиля кандидата. Постоянное изменение требований увеличивает сроки закрытия вакансии.

Четвертая ошибка - длительное рассмотрение резюме. Сильные специалисты часто одновременно общаются с несколькими работодателями.

Пятая ошибка - оценка агентства только по известности бренда. Крупная компания может быть сильна в массовом подборе, но уступать специализированному агентству при поиске редкого эксперта.

Как выбрать кадровое агентство

Сначала необходимо определить тип задачи: точечный подбор, Executive Search, ИТ-рекрутинг, массовый найм или поиск в конкретной отрасли. Затем следует проверить релевантные проекты, состав команды, каналы поиска и условия договора.

Особое внимание стоит обратить на размер и порядок оплаты, наличие предоплаты, момент возникновения обязанности по оплате, гарантийный срок, количество бесплатных замен, сроки обратной связи, критерии соответствия кандидата заявке и опыт работы с аналогичными должностями.

Высокий рейтинг и большое количество отзывов полезны как ориентир, но не заменяют проверку экспертизы по конкретной вакансии.

Заключение

Московский рынок кадровых агентств в 2026 году остается крупным, зрелым и конкурентным. Его развитие определяют специализация, технологичность, прямой поиск и рост требований работодателей к качеству оценки кандидатов.

Первое место в рейтинге занял Кадровый центр «Президент» с результатом 88,00 баллов. В первую тройку также вошли ANCOR и Ventra HR Services. Всего при подготовке исследования было проанализировано более 1 000 кадровых агентств, рекрутинговых компаний и специализированных команд.

Ознакомиться подробно с Рейтингом ТОП-100 кадровых агентств Москвы 2026: лучшие компании по подбору персонала

Результаты показывают, что лидерство на кадровом рынке определяется не одним показателем. Масштаб бизнеса должен сочетаться с публичной репутацией, профессиональным признанием, продолжительностью работы, стабильностью управления и отраслевой экспертизой.

Рейтинг ТОП может использоваться работодателями как отправная точка при выборе подрядчика. Окончательное решение рекомендуется принимать после проверки специализации агентства, опыта консультантов, стоимости услуг, порядка оплаты, условий гарантийной замены и способности закрывать вакансии требуемого уровня.

ИП Голомидов Ю. В., ИНН 281816407127