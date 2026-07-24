Лидер нижегородских эсеров опровергла доход в 48,6 млн рублей

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Нижегородской области, лидер реготделения партии Татьяна Гриневич опровергла информацию о своем доходе в 48,6 млн руб. Ранее такие данные обнародовал Центризбирком. На своей странице в VK 24 июля госпожа Гриневич рассказала, что юристы уже занимаются исправлением этой технической ошибки в Центральной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

«Моим политическим оппонентам, которые решили использовать эту информацию против меня, советую заняться конкретными делами, а не швыряться в чужих карманах»,— добавила она.

Как уточнила госпожа Гриневич «Ъ-Приволжье», ее доход составил 6,1 млн руб.: почти 5,7 млн руб. — зарплата в заксобрании области и 0,4 млн руб. — проценты от вкладов.

Галина Шамберина