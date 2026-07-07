Акции Башкирских электрических сетей продают за 578 млн рублей

Территориальное управление Росимущества в Башкирии выставило на продажу 191,5 тыс. акций АО «Башкирские электрические сети» (БЭС), принадлежащих Республиканскому научно-технологическому и информационному комплексу «Баштехнинформ». Эти акции номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая составляют 25% уставного капитала БЭС, остальной пакет принадлежит Башкирии в лице регионального минземимущества.

По данным портала торгов, начальная стоимость лота составляет 579,9 млн руб. Аукцион состоится 27 июля.

АО «Башкирские электрические сети» зарегистрировано в 2018 году в Агидели. Организация создавалась правительством Башкирии как региональная сетевая компания. Планировалось, что в нее войдут муниципальные электрические сети, а также недостроенная атомная электростанция в Агидели. В 2024 году к БЭС присоединились Учалинские электрические сети, ранее принадлежавшие районной администрации. Общая номинальная мощность подстанций в собственности компании превышает 197,9 МВА, а совокупная протяженность линий электропередачи — 836,3 км. В 2025 году выручка БЭС составила 489,7 млн руб., чистая прибыль превысила 27,8 млн руб.

Идэль Гумеров