Курский «Союзтекстиль-СТ» запустил производство салфеток и подгузников за 2 млрд

Новые линии по выпуску медицинских и гигиенических изделий запустили на курском предприятии «Союзтекстиль-СТ». Линейка продукции, в частности, расширилась выпуском средств личной гигиены, детских подгузников и влажных салфеток. Общая стоимость проекта составила 1,9 млрд руб., из которых 1,5 млрд — средства Фонда развития промышленности (ФРП), а остальное — субсидии Минпромторга РФ и финансы региона. Об этом 14 июля рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

По информации главы региона, обновленное производство даст Курской области дополнительно почти 90 рабочих мест. Налоги в 2026 году составят свыше 310 млн руб., а дальше сумма будет расти. Господин Хинштейн также сообщил, что попросил статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова «помочь в продвижении продукции «Союзтекстиль-СТ» в федеральные сети».

«Сегодня все чаще люди выбирают свое, отечественное — потому что доверяют качеству. Федеральные механизмы поддержки работают, рассчитываем на поддержку курских брендов»,— заявил курский губернатор.

Глава региона добавил, что курские власти будут и дальше «поддерживать, помогать, протягивать руку помощи» предприятию.

По данным Rusprofile, ООО «Союзтекстиль-СТ» было основано в декабре 2010 года. С января 2023-го зарегистрировано в Курске. Основной вид деятельности — производство тканей из химических комплексных нитей и штапельных волокон (за исключением специальных тканей). Уставный капитал предприятия составляет 200 тыс. руб. Владелец и генеральный директор фирмы — Юрий Анкудинов. В 2021 году выручка компании составляла 1,1 млрд руб., а чистая прибыль — 64 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не публиковались.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что обновление производства позволяет предприятию «Союзтекстиль-СТ» увеличить выпуск технических тканей и геотекстиля с 3 до 7 млн кв. м в год. Средства льготного займа ФРП пошли на закупку 22 станков и комплекта лабораторного оборудования для контроля параметров продукции.

Денис Данилов