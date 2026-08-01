«Летучие мыши ближе к нам, приматам, чем к грызунам»
Биолог — о сверхспособностях рукокрылых, их миграции и пении
60 лет назад, 31 июля 1966 года, в широкий прокат вышел полнометражный фильм «Бэтмен» режиссера Лесли Х. Мартинсона. Там мир сразу от четыре сверхзлодеев спасал супергерой — человек—летучая мышь. Есть ли что-то супергероическое в самих летучих мышах и как им живется на самом деле, рассказывает старший научный сотрудник Зоологического института РАН, кандидат биологических наук Михаил Марковец.
Ворона хватает летучую мышь
Фото: Gleb Garanich / Reuters
— Вы орнитолог, но занимаетесь и исследованием летучих мышей. Почему?
— Это, можно сказать, мое научное хобби. В наши большие ловушки, с которыми мы работаем уже почти 70 лет, попадают не только птицы, но и огромное количество насекомых, а еще летучие мыши. Лет 20 назад я написал статью о том, какие мыши попадаются в наши сети, сколько их. Статья была опубликована. Стало ясно, что в основном там оказываются мигрирующие мыши, и они подтверждают ряд закономерностей, как и птицы. К примеру, глобальное изменение климата. Я всегда кольцевал мышей, потом стали попадаться возвраты. Некоторые летучие мыши занимают домики-дуплянки, в которых гнездятся птицы, где я собирал материал. Потом довольно удачно я поработал вместе с немецкими любителями летучих мышей, которые меня многому научили, в частности — ловить их для кольцевания разными способами.
— Какие тут премудрости?
— Есть разные методы. Многие летучие мыши собираются в колонии, в них происходит размножение. Многие зимуют большими скоплениями. На местах зимовки их отлавливать гораздо проще. Но при этом скопления, как правило, происходят в пещерах, потому что целый ряд летучих мышей связаны с пещерами или с искусственными сооружениями, например подземными, с какими-то постройками, которые по ряду параметров им подходят.
Перемещающихся летучих мышей тоже можно ловить. Есть птичьи сети, есть специальные сети, гораздо более «уловистые».
Я посмотрел несколько раз, как это делается. За три последних сезона моя студентка поймала и окольцевала три тысячи мышей, по большей части сама. Делала это на Куршской косе.
На косе находится биостанция Зоологического института РАН, это мое место работы. Еще мы изучали мышей в Ленинградской области — там есть штольни, где мыши зимуют, как и в калининградских фортах,— там у меня тоже были интересы. Еще в Абхазии изучали настоящих пещерных мышей.
— Они чем-то отличаются от прочих?
— Как правило, они оседлы, далеко не улетают, потому что связаны с пещерами. Те же европейские подковоносы — пещерные жители. Они могут обосновываться и в домах людей, но самые большие зимовки все-таки в пещерах. Там же расположены колонии, где они размножаются.
— На какие расстояния могут мигрировать летучие мыши, которые не живут в пещерах?
— Миграция летучих мышей — это очень интересное явление. Например, самый дальний возврат рыжей вечерницы, окольцованной на Куршской косе,— из Чехии, это около 600 км, двухцветного кожана — 1800 км, лесных нетопырей — больше 1000 км. Хотя это не предел: для лесного нетопыря самое дальнее расстояние в Европе — 2400 км. Есть еще североамериканские, которые летят через Мексиканский залив на зимовку, куда-нибудь в Венесуэлу, за 2500 км.
— Зачем они летят в другие страны?
— Там проще перезимовать. Хотя есть мыши, к примеру северные кожанки, которые вполне могут перезимовать в Карелии, не в пещерах, а в навале камней, уйдя туда глубже. Или ушаны, которые зимуют, как правило, по отдельности, в дуплах, в сараях, в пустых колодцах. Есть много мест, где летучая мышь может найти подходящий микроклимат.
— Какой микроклимат ей нужен?
— Для каждого вида свой. Одни любят зимовать в условиях, где до 80% влаги, а другие — в более сухих. Но для многих важна постоянная температура, около четырех—шести градусов. Виды нетопырей могут улетать в те места, где не так холодно, и они там будут какое-то время охотиться. Эти виды зимуют, ненадолго впадая в сон. С пещерными видами иначе. Как раз в Абхазию мы ездили, чтобы посмотреть, как они там живут.
Вообще, в Абхазии гораздо больше разнообразия летучих мышей, чем в средней полосе и тем более на севере. Абхазия, Крым, Средиземноморье, Кавказ — там большое разнообразие видов. В Калининградской области мы насчитали 16 видов, в Абхазии, наверное, свыше 20, хотя, думаю, не все еще зарегистрированы.
— Болезни летучих мышей для человека могут быть опасны. Наш Covid-19 — это уже третий коронавирус, до него были SARS и MERS. Считается, что коронавирусы очень характерны для подковоносых мышей, которые обитают в северной части ареала. Они же, к слову, переносят бешенство.
— При этом сами они не болеют, только переносят?
— Есть мнение, что у летучих мышей иммунная система такая мощная благодаря тому, что они умеют понижать температуру тела и на долгое время впадать в сон. Возможно, и бешенство, которое является энцефалитом, для них не так смертельно, как для других млекопитающих. Вирусы Нипах, Хендра, Эбола, Марбург тоже переносят летучие мыши, только крыланы. Даже человеческий клоп, от которого страдали наши предки, да и сейчас во многих странах люди продолжают страдать,— это насекомое, которое мы «подобрали» в пещерах, возможно, от летучих мышей.
— Как вы себя защищаете от возможных инфекций?
— От бешенства обязательна вакцинация, мы проходим ее регулярно. Главное для тех, кто работает с мышами, как и для тех, кто работает с птицами,— мыть руки, работать в перчатках. И желательно, чтобы вас не кусали.
— А они норовят укусить?
— Зубы у них мощные, острые.
Все летучие мыши питаются насекомыми, гигантские вечерницы могут даже ловить мигрирующих птиц по ночам. Так что лучше им на зубок не попадаться. — Правда ли, что они долгожители? — Да. Например, ночница Брандта имеет рекордный возраст 42 года. Для такого маленького и активного животного это очень много. Землеройка такого размера живет не более трех лет. — Как им это удается? — За счет того, что они способны управлять температурой своего тела, сердечным ритмом и, соответственно, своей активностью. Летучие мыши умеют резко повышать адаптационные резервы организма, что увеличивает продолжительность их жизни. — Что еще вас в них удивляет? — Например, то, что у летучей мыши два соска, потому что, как правило, у нее один-два детеныша. Отмечали и четыре, но тогда маленьким мышатам очень трудно выжить: сосок еще служит местом прикрепления детеныша к самке, когда она летает, охотится. — Охотится прямо с детенышем? — Пока он маленький — да. Потом уже она его оставляет. — У них, наверное, совершенно другая, чем у птиц или насекомых, механика полета? — У всех перечисленных животных есть крылья, но этими крыльями они работают по-разному. У птиц крылья — это передние конечности, у летучих мышей крыло крепится еще и к задним конечностям. А у некоторых из них перепонка связывает передние, задние конечности и хвост, то есть образует довольно большую поверхность, которая может использоваться для маневрирования. Так что, да, их полет механически не такой, как у птиц. — Насколько быстро они могут летать? — Медленнее, чем птицы. Есть стрижи, которые разгоняться до 120 км/ч. Летучая мышь разгоняется до 40–60, если поднапрячься. — Они летают только ночью? — Многие крыланы, те же летучие лисицы, активны в сумерках, но мыши, которые летят через Мексиканский залив, способны передвигаться и днем. Им это неудобно, но, если потребуется, они справятся. — Неудобно, потому что они ночные животные? — Да. Летучая мышь днем гораздо менее маневренна. А ими могут питаться дневные хищники. Например, совы, врановые. Ночью летучие мыши используют эхолокацию и заметно выигрывают по сравнению с разными видами птиц. — Откуда взялась эта их способность? — Одна из гипотез происхождения летучих мышей говорит о том, что, как обитатели пещер, они так приспособились к жизни в полной темноте. Там невозможно использовать глаза, чтобы видеть, нужен источник света, пусть даже свет звезд. А эхолокация работает абсолютно по другому принципу. Но, наверное, это касается не всех видов летучих мышей. Крыланы, например, появились в тропических лесах, где тоже может быть достаточно темно, но свет есть. Однако и крыланы используют эхолокацию, только не так значительно, как пещерные мыши. Зато они видят и обоняют. — Что у них с когнитивными функциями? — Представьте, что у вас основная часть головы занята радаром. Это и передатчик, и приемник, и обработка сигналов. Это их орган чувств. Что там остается для когнитивных функций? — Но ведь морские млекопитающие, которые тоже используют эхолокацию, высоко развиты интеллектуально? — Да, китообразные используют эхолокацию, как и некоторые грызуны, и птицы, такие как стрижи саланганы, гуахаро, тоже обитающие в полной темноте, в пещерах, где они размножается. Считается, что они испускают сигнал и воспринимают его отражение, что позволяет им перемещаться в темноте. Но, если говорить о китообразных, у них значительно больший по объему мозг, а значит, заметно больше возможностей для развития центральной нервной системы. — Говорят, чтобы выявить наличие интеллекта у животного, надо его поставить в нестандартную ситуацию и посмотреть, как оно будет себя вести. Вам не приходилось наблюдать летучую мышь в нестандартной ситуации? — Не раз был свидетелем, как летучая мышь улетала и пряталась днем, хотя ей это не очень комфортно. Летучие мыши неплохо перемещаются в лабиринтах, у них есть социальность: показано, что мыши-вампиры могут делиться едой и потом отдают долги. — Делятся кровью? Да, причем отдают кровь не кому попало, а именно тому, кто раньше поделился с ними. Еще у них довольно сложно устроена система размножения: многие спариваются перед спячкой, потом беременность на определенной стадии замирает. Если плохие условия, то на следующий год никаких детенышей может не быть — это служит дополнительным резервом для самки. Когда ученые начали записывать их сигналы, выяснилось, что многие летучие мыши используют их не только для того, чтобы найти добычу или избежать столкновения, но и для того, чтобы, например, привлечь самку. Есть и мыши, которые поют — только на ультразвуке. — Серенады летучих мышей? — Да, но обычным ухом мы этого не услышим. Лишь некоторые люди с очень хорошим слухом улавливают такие низкочастотные сигналы. А еще эти сигналы в разных местах разные. Есть публикации о том, как тропические летучие мыши издают привлекающую любовную песню с помощью ультразвука, чтобы обозначить, где самец. — Летучие мыши напоминают мышей обычных. Это внешнее сходство или они родственники? — Нет, не родственники. Они ближе к нам, к приматам, чем к грызунам. Это просто эволюционное название — наши предки увидели что-то вроде мыши с крыльями, вот и назвали. Еще есть крыланы — их называют летучими лисицами, летучими собаками. Они довольно большие, до полутора килограммов. — В «Волшебнике Изумрудного города» были летучие обезьяны… — Летучие обезьяны, как и летучие люди, вряд ли возможны, ведь полет летучих мышей гораздо более энергетически затратен, чем полет птиц. Такую массу, как у обезьян или тем более у человека, поднять не удастся. Впрочем, летучие мыши и без этого обладают сверхспособностями.
— Правда ли, что они долгожители?
— Да. Например, ночница Брандта имеет рекордный возраст 42 года. Для такого маленького и активного животного это очень много. Землеройка такого размера живет не более трех лет.
— Как им это удается?
— За счет того, что они способны управлять температурой своего тела, сердечным ритмом и, соответственно, своей активностью. Летучие мыши умеют резко повышать адаптационные резервы организма, что увеличивает продолжительность их жизни.
— Что еще вас в них удивляет?
— Например, то, что у летучей мыши два соска, потому что, как правило, у нее один-два детеныша. Отмечали и четыре, но тогда маленьким мышатам очень трудно выжить: сосок еще служит местом прикрепления детеныша к самке, когда она летает, охотится.
— Охотится прямо с детенышем?
— Пока он маленький — да. Потом уже она его оставляет.
— У них, наверное, совершенно другая, чем у птиц или насекомых, механика полета?
— У всех перечисленных животных есть крылья, но этими крыльями они работают по-разному. У птиц крылья — это передние конечности, у летучих мышей крыло крепится еще и к задним конечностям. А у некоторых из них перепонка связывает передние, задние конечности и хвост, то есть образует довольно большую поверхность, которая может использоваться для маневрирования. Так что, да, их полет механически не такой, как у птиц.
— Насколько быстро они могут летать?
— Медленнее, чем птицы. Есть стрижи, которые разгоняться до 120 км/ч. Летучая мышь разгоняется до 40–60, если поднапрячься.
— Они летают только ночью?
— Многие крыланы, те же летучие лисицы, активны в сумерках, но мыши, которые летят через Мексиканский залив, способны передвигаться и днем. Им это неудобно, но, если потребуется, они справятся.
— Неудобно, потому что они ночные животные?
— Да. Летучая мышь днем гораздо менее маневренна. А ими могут питаться дневные хищники. Например, совы, врановые. Ночью летучие мыши используют эхолокацию и заметно выигрывают по сравнению с разными видами птиц.
— Откуда взялась эта их способность?
— Одна из гипотез происхождения летучих мышей говорит о том, что, как обитатели пещер, они так приспособились к жизни в полной темноте. Там невозможно использовать глаза, чтобы видеть, нужен источник света, пусть даже свет звезд. А эхолокация работает абсолютно по другому принципу. Но, наверное, это касается не всех видов летучих мышей. Крыланы, например, появились в тропических лесах, где тоже может быть достаточно темно, но свет есть. Однако и крыланы используют эхолокацию, только не так значительно, как пещерные мыши. Зато они видят и обоняют.
— Что у них с когнитивными функциями?
— Представьте, что у вас основная часть головы занята радаром. Это и передатчик, и приемник, и обработка сигналов. Это их орган чувств. Что там остается для когнитивных функций?
— Но ведь морские млекопитающие, которые тоже используют эхолокацию, высоко развиты интеллектуально?
— Да, китообразные используют эхолокацию, как и некоторые грызуны, и птицы, такие как стрижи саланганы, гуахаро, тоже обитающие в полной темноте, в пещерах, где они размножается. Считается, что они испускают сигнал и воспринимают его отражение, что позволяет им перемещаться в темноте. Но, если говорить о китообразных, у них значительно больший по объему мозг, а значит, заметно больше возможностей для развития центральной нервной системы.
— Говорят, чтобы выявить наличие интеллекта у животного, надо его поставить в нестандартную ситуацию и посмотреть, как оно будет себя вести. Вам не приходилось наблюдать летучую мышь в нестандартной ситуации?
— Не раз был свидетелем, как летучая мышь улетала и пряталась днем, хотя ей это не очень комфортно.
Летучие мыши неплохо перемещаются в лабиринтах, у них есть социальность: показано, что мыши-вампиры могут делиться едой и потом отдают долги.
— Делятся кровью?
Да, причем отдают кровь не кому попало, а именно тому, кто раньше поделился с ними. Еще у них довольно сложно устроена система размножения: многие спариваются перед спячкой, потом беременность на определенной стадии замирает. Если плохие условия, то на следующий год никаких детенышей может не быть — это служит дополнительным резервом для самки.
Когда ученые начали записывать их сигналы, выяснилось, что многие летучие мыши используют их не только для того, чтобы найти добычу или избежать столкновения, но и для того, чтобы, например, привлечь самку. Есть и мыши, которые поют — только на ультразвуке.
— Серенады летучих мышей?
— Да, но обычным ухом мы этого не услышим. Лишь некоторые люди с очень хорошим слухом улавливают такие низкочастотные сигналы. А еще эти сигналы в разных местах разные. Есть публикации о том, как тропические летучие мыши издают привлекающую любовную песню с помощью ультразвука, чтобы обозначить, где самец.
— Летучие мыши напоминают мышей обычных. Это внешнее сходство или они родственники?
— Нет, не родственники. Они ближе к нам, к приматам, чем к грызунам. Это просто эволюционное название — наши предки увидели что-то вроде мыши с крыльями, вот и назвали.
Еще есть крыланы — их называют летучими лисицами, летучими собаками. Они довольно большие, до полутора килограммов.
— В «Волшебнике Изумрудного города» были летучие обезьяны…
— Летучие обезьяны, как и летучие люди, вряд ли возможны, ведь полет летучих мышей гораздо более энергетически затратен, чем полет птиц. Такую массу, как у обезьян или тем более у человека, поднять не удастся. Впрочем, летучие мыши и без этого обладают сверхспособностями.