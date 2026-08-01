«Летучие мыши ближе к нам, приматам, чем к грызунам»

60 лет назад, 31 июля 1966 года, в широкий прокат вышел полнометражный фильм «Бэтмен» режиссера Лесли Х. Мартинсона. Там мир сразу от четыре сверхзлодеев спасал супергерой — человек—летучая мышь. Есть ли что-то супергероическое в самих летучих мышах и как им живется на самом деле, рассказывает старший научный сотрудник Зоологического института РАН, кандидат биологических наук Михаил Марковец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ворона хватает летучую мышь

Фото: Gleb Garanich / Reuters Ворона хватает летучую мышь

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Беседовала Наталия Лескова

— Вы орнитолог, но занимаетесь и исследованием летучих мышей. Почему? — Это, можно сказать, мое научное хобби. В наши большие ловушки, с которыми мы работаем уже почти 70 лет, попадают не только птицы, но и огромное количество насекомых, а еще летучие мыши. Лет 20 назад я написал статью о том, какие мыши попадаются в наши сети, сколько их. Статья была опубликована. Стало ясно, что в основном там оказываются мигрирующие мыши, и они подтверждают ряд закономерностей, как и птицы. К примеру, глобальное изменение климата. Я всегда кольцевал мышей, потом стали попадаться возвраты. Некоторые летучие мыши занимают домики-дуплянки, в которых гнездятся птицы, где я собирал материал. Потом довольно удачно я поработал вместе с немецкими любителями летучих мышей, которые меня многому научили, в частности — ловить их для кольцевания разными способами. — Какие тут премудрости? — Есть разные методы. Многие летучие мыши собираются в колонии, в них происходит размножение. Многие зимуют большими скоплениями. На местах зимовки их отлавливать гораздо проще. Но при этом скопления, как правило, происходят в пещерах, потому что целый ряд летучих мышей связаны с пещерами или с искусственными сооружениями, например подземными, с какими-то постройками, которые по ряду параметров им подходят. Перемещающихся летучих мышей тоже можно ловить. Есть птичьи сети, есть специальные сети, гораздо более «уловистые». Я посмотрел несколько раз, как это делается. За три последних сезона моя студентка поймала и окольцевала три тысячи мышей, по большей части сама. Делала это на Куршской косе. На косе находится биостанция Зоологического института РАН, это мое место работы. Еще мы изучали мышей в Ленинградской области — там есть штольни, где мыши зимуют, как и в калининградских фортах,— там у меня тоже были интересы. Еще в Абхазии изучали настоящих пещерных мышей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Двухцветный кожан с немецким кольцом Фото: Михаил Марковец Немецкое кольцо на двухцветном кожане Фото: Михаил Марковец Летучие мыши в Таиланде Фото: Juarawee Kittisilpa / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Двухцветный кожан с немецким кольцом Фото: Михаил Марковец Немецкое кольцо на двухцветном кожане Фото: Михаил Марковец Летучие мыши в Таиланде Фото: Juarawee Kittisilpa / Reuters — Они чем-то отличаются от прочих? — Как правило, они оседлы, далеко не улетают, потому что связаны с пещерами. Те же европейские подковоносы — пещерные жители. Они могут обосновываться и в домах людей, но самые большие зимовки все-таки в пещерах. Там же расположены колонии, где они размножаются. — На какие расстояния могут мигрировать летучие мыши, которые не живут в пещерах? — Миграция летучих мышей — это очень интересное явление. Например, самый дальний возврат рыжей вечерницы, окольцованной на Куршской косе,— из Чехии, это около 600 км, двухцветного кожана — 1800 км, лесных нетопырей — больше 1000 км. Хотя это не предел: для лесного нетопыря самое дальнее расстояние в Европе — 2400 км. Есть еще североамериканские, которые летят через Мексиканский залив на зимовку, куда-нибудь в Венесуэлу, за 2500 км. — Зачем они летят в другие страны? — Там проще перезимовать. Хотя есть мыши, к примеру северные кожанки, которые вполне могут перезимовать в Карелии, не в пещерах, а в навале камней, уйдя туда глубже. Или ушаны, которые зимуют, как правило, по отдельности, в дуплах, в сараях, в пустых колодцах. Есть много мест, где летучая мышь может найти подходящий микроклимат. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Летучие лисицы в Керале, Индия Фото: Sivaram V / Reuters Летучие лисицы в Керале, Индия Фото: Sivaram V / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Летучие лисицы в Керале, Индия Фото: Sivaram V / Reuters Летучие лисицы в Керале, Индия Фото: Sivaram V / Reuters — Какой микроклимат ей нужен? — Для каждого вида свой. Одни любят зимовать в условиях, где до 80% влаги, а другие — в более сухих. Но для многих важна постоянная температура, около четырех—шести градусов. Виды нетопырей могут улетать в те места, где не так холодно, и они там будут какое-то время охотиться. Эти виды зимуют, ненадолго впадая в сон. С пещерными видами иначе. Как раз в Абхазию мы ездили, чтобы посмотреть, как они там живут. Вообще, в Абхазии гораздо больше разнообразия летучих мышей, чем в средней полосе и тем более на севере. Абхазия, Крым, Средиземноморье, Кавказ — там большое разнообразие видов. В Калининградской области мы насчитали 16 видов, в Абхазии, наверное, свыше 20, хотя, думаю, не все еще зарегистрированы.

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— Говорят, что летучие мыши не безопасные существа, потому что часто переносят разные вирусные инфекции. Тот же Covid-19 был как раз от них. Не опасно ли вам с ними взаимодействовать?

— Болезни летучих мышей для человека могут быть опасны. Наш Covid-19 — это уже третий коронавирус, до него были SARS и MERS. Считается, что коронавирусы очень характерны для подковоносых мышей, которые обитают в северной части ареала. Они же, к слову, переносят бешенство.

— При этом сами они не болеют, только переносят?

— Есть мнение, что у летучих мышей иммунная система такая мощная благодаря тому, что они умеют понижать температуру тела и на долгое время впадать в сон. Возможно, и бешенство, которое является энцефалитом, для них не так смертельно, как для других млекопитающих. Вирусы Нипах, Хендра, Эбола, Марбург тоже переносят летучие мыши, только крыланы. Даже человеческий клоп, от которого страдали наши предки, да и сейчас во многих странах люди продолжают страдать,— это насекомое, которое мы «подобрали» в пещерах, возможно, от летучих мышей.

— Как вы себя защищаете от возможных инфекций?

— От бешенства обязательна вакцинация, мы проходим ее регулярно. Главное для тех, кто работает с мышами, как и для тех, кто работает с птицами,— мыть руки, работать в перчатках. И желательно, чтобы вас не кусали.

— А они норовят укусить?

— Зубы у них мощные, острые.