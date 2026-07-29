СКР: спецслужбы Украины вербовали свердловчан при знакомствах в боте «Дайвинчик»

Для вовлечения молодых людей из России в деятельность по совершению терактов и диверсий сотрудники спецслужб Украины использовали чат-бот для знакомств «Дайвинчик/Leo» в Telegram — в числе завербованных таким способом оказались жители Свердловской области, следует из информации Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По фактам вовлечения 19 россиян от 14-18 лет возбуждены уголовные дела. Агенты знакомились с молодыми людьми под видом девушек и просили их отправлять геопозиции адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и иных объектов. Россиянам также отправляли фишинговые ссылки о взломе личных кабинетов на сервисах государственных услуг. Затем с юношами связывались сотрудники украинских спецслужб, которые выдавали себя за представителей российских властей. Под угрозами, запугиванием и психологическим давлением они склоняли молодых людей к терактам и диверсиям, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры. Российские власти планируют добиться блокировки бота.

«Дайвинчик/Leo» («Леонардо Дайвинчик») — это популярный бесплатный сервис для знакомств и общения, работающий в Telegram и во «ВКонтакте». После запуска бот предлагает ответить на несколько вопросов: пол, возраст, город. На основе полученных данных бот начинает предлагать потенциальных кандидатов.

Ирина Пичурина