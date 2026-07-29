Курский областной суд поддержал взыскание 19 млн за вырубку в «Лосином острове»

Курский областной суд оставил без изменения решение о взыскании более 18,8 млн руб. с директора местного филиала московского ООО «Лерон» Алексея Никулина, которого признали виновным в организации незаконной рубки 222 деревьев на территории национального парка «Лосиный остров». Также с фигуранта уголовного дела взыскана госпошлина свыше 100 тыс. руб. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Лерон» действует с 2014 года и с января 2025-го зарегистрировано в Москве. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С момента основания генеральным директором является Александр Колчурин, который также владеет третьей частью (10 тыс. руб.) уставного капитала фирмы (30 тыс. руб.). До января 2026-го треть долей предприятия (10 тыс. руб.) также принадлежала Алексею Никулину. В 2025 году выручка ООО «Лерон» составила 150,3 млн руб., что на 35% ниже показателя 2024 года (232,1 млн руб.). При этом чистая прибыль выросла на 41% и достигла 5 млн руб.

По материалам дела, Алексей Никулин в ноябре 2022 года организовал незаконную вырубку 186 кленов, 33 осин и трех лиственниц в десятом квартале второго выдела Мытищинского лесопарка. Как сообщал «Ъ-Черноземье», рубка была организована в рамках выполнения ремонтно-восстановительных работ, связанных с элементами озеленения территории, но велась в отсутствие разрешительных документов. Действия квалифицировали по ч. 3 ст. 260 УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения свободы.

В апреле 2025 года ответчик приговором Фатежского районного суда Курской области был осужден к трем годам лишения свободы условно. Алексей Никулин пытался оспорить сумму ущерба, заявляя, что «вырубка велась в рекреационной зоне, а не в заповедном ядре, и что клен ясенелистный — инвазивный вид, то есть сорняк, подлежащий уничтожению».

«Принимая решение, суд первой инстанции указал, что размер ущерба установлен вступившим в законную силу приговором по уголовному делу, вся территория национального парка является особо охраняемой независимо от зонирования»,— уточнили в пресс-службе судебной системы.

Решение суда было обжаловано, но апелляция его поддержала. Теперь апелляционное определение может быть обжаловано в кассации.

Денис Данилов