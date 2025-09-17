Курский суд рассмотрит иск на 18,8 млн рублей за вырубку в московском парке

В Фатежский районный суд поступило исковое заявление о возмещении ущерба на сумму более 18,8 млн руб., нанесенного национальному парку «Лосиный остров» вследствие незаконной рубки лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ, до 7 лет лишения свободы). Иск был подан в соответствии с местом регистрации ответчика, пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Исковое заявление было подано межрайонным природоохранным прокурором Московской области в интересах Российской Федерации. Согласно материалам дела, ответчик, являясь директором филиала ООО «Лерон», организовал незаконную вырубку 222 деревьев на территории парка в ноябре 2022 года. Работы проводились в рамках выполнения ремонтно-восстановительных работ, связанных с элементами озеленения территории, однако рубка была осуществлена в отсутствие разрешительных документов. В результате был причинен ущерб на сумму более 18,8 млн руб., при этом гражданский иск в рамках уголовного дела ранее не заявлялся.

По данным Rusprofile, ООО «Лерон» зарегистрировано в Москве в 2014 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Компания в равных долях принадлежит директору Александру Колчурину, Алексею Никулину, Альсине Скворцовой. Выручка в 2024 году составила 232,1 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.

В августе стало известно, что реализацию проекта по строительству логистического комплекса стоимостью 1 млрд руб. в Рамонском районе Воронежской области может осложнить близость застройки к охраняемой Нагорной дубраве из-за беспокойства властей за сохранность леса.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова