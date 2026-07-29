Второй щит для проходки нижегородского метро запустили с улицы Горького

В Нижнем Новгороде запустили второй китайский тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону будущей станции «Площадь Свободы», сообщил губернатор Глеб Никитин. Метростроевцы назвали щит «Алена» в честь народной героини, которая в XVI веке, по легенде, на пути за водой вступила в бой с вражеским отрядом. Памятник Алене стоит возле Коромысловой башни Нижегородского кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Щит «Евдокия», запущенный в конце мая, прошел уже почти 150 м, у «Алены» впереди - 730 м и 486 железобетонных колец высокоточной обделки, добавил губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», два тоннеля метро между площадью Свободы и площадью Сенной прокладывал щит «Владимир».

Завершить строительство метро до Сенной площади планируют в 2027 году, изначально срок был установлен на конец 2025 года.

Галина Шамберина