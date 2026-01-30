Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ветеран СВО Сергей Федотов станет замглавы Селтинского района Удмуртии

Участник СВО Сергей Федотов станет заместителем главы Селтинского района Удмуртии. Он будет курировать вопросы поддержки участников спецоперации и членов их семей, а также сферу патриотического воспитания. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сергей Федотов родился в Селтинском районе. Он окончил Уральскую академию государственной службы, девять лет возглавлял муниципальное управление «Селтинское», занимал пост депутата райсовета. С 2004 года он состоит в партии «Единая Россия». Сейчас проходит обучение по программе «СВОй резерв 18». В течение 20 лет работал тренером—преподавателем в Селтинской детско-юношеской спортивной школе.

На СВО Сергей Федотов отправился в звании младшего сержанта. Контракт с Минобороны он подписал в январе 2024 года. Военнослужащий воевал на Авдеевском направлении, был штурмовиком. В зоне спецоперации Сергей Федотов получил ранение, подорвавшись на мине. По возвращении ветеран боевых действий прошел реабилитацию, ему установили протез. Является кавалером Ордена мужества. Помимо СВО, Сергей Федоров участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Напомним, программу «СВОй резерв 18» в Удмуртии запустили в январе 2025 года. В рамках нее проходит переподготовка бывших военнослужащих для муниципальной и государственной службы. В июне отбор на программу прошло 50 участников СВО. Они проходят обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС.