Ветеран СВО Сергей Федотов станет замглавы Селтинского района Удмуртии

Участник СВО Сергей Федотов станет заместителем главы Селтинского района Удмуртии. Он будет курировать вопросы поддержки участников спецоперации и членов их семей, а также сферу патриотического воспитания. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сергей Федотов родился в Селтинском районе. Он окончил Уральскую академию государственной службы, девять лет возглавлял муниципальное управление «Селтинское», занимал пост депутата райсовета. С 2004 года он состоит в партии «Единая Россия». Сейчас проходит обучение по программе «СВОй резерв 18». В течение 20 лет работал тренером—преподавателем в Селтинской детско-юношеской спортивной школе.

На СВО Сергей Федотов отправился в звании младшего сержанта. Контракт с Минобороны он подписал в январе 2024 года. Военнослужащий воевал на Авдеевском направлении, был штурмовиком. В зоне спецоперации Сергей Федотов получил ранение, подорвавшись на мине. По возвращении ветеран боевых действий прошел реабилитацию, ему установили протез. Является кавалером Ордена мужества. Помимо СВО, Сергей Федоров участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Напомним, программу «СВОй резерв 18» в Удмуртии запустили в январе 2025 года. В рамках нее проходит переподготовка бывших военнослужащих для муниципальной и государственной службы. В июне отбор на программу прошло 50 участников СВО. Они проходят обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС.