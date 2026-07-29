«Сердце города» на рельсах

На территории грузового терминала железнодорожной станции Екатеринбург-Товарный около ул. Челюскинцев до 2035 года построят высотные жилые дома с пешеходными аллеями. Застройкой будут заниматься компании «Гринвич недвижимость» и «Синара-Девелопмент». На заседании Совета по развитию общественных пространств был представлен проект жилого комплекса «Сердце города», который планирует реализовать «Гринвич недвижимость». Члены совета призвали застройщика обратить внимание на «историческую подоснову» места.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация проекта жилого комплекса «Сердце города»

Фото: Василий Алексеев Презентация проекта жилого комплекса «Сердце города»

Фото: Василий Алексеев

Проект благоустройства территории закрытого грузового терминала станции Екатеринбург-Товарный презентовала директор по продукту компании «Гринвич недвижимость» Анастасия Полухина. Она пояснила, что «Гринвич недвижимость» и «Синара-Девелопмент» совместно застроят пространство около ул. Челюскинцев к 2035 году. Каждая из компаний проектирует со зданиями пешеходные аллеи, которые свяжут ЖК от двух застройщиков с существующими улицами Екатеринбурга.

Станция «Екатеринбург-Товарный» была создана в 1909 году для приема, хранения и выдачи товара, доставляемого грузовыми поездами. В 2014 году по договоренности мэрии и РЖД ее решили закрыть и вынести за черту города — в район выезда в направлении Нижнего Тагила. В сентябре 2025 года мэр Алексей Орлов подписал постановление о строительстве на территории уже закрытой станции нового микрорайона к 2035 году. В районе улиц Челюскинцев, Героев России, переулка Производственного, Кимовской и Беринга на 50 га планируют возвести многоэтажные дома общей жилой площадью более 500 тыс. кв. м, паркинги на 3,6 тыс. мест и трамвайную ветку в 1,7 км по ул. Героев России, которая соединит район железнодорожного вокзала и Заречный микрорайон.

Госпожа Полухина рассказала, что «Гринвич недвижимость» построит ЖК «Сердце города» общей жилой площадью свыше 227 тыс. кв. м. В каждом из трех кварталов возведут от шести до 10 домов различной этажности: от пяти до 30. Все здания ЖК свяжут четыре бульвара общей площадью в 1,5 га, на которых разместят парадную арку, плантеры, амфитеатр, переголы с кольцевыми подвесами и с подвесами-коконами, спортивное оборудование и навес над ним.

«На центральной площади будет находиться фонтан с арт-объектом, символизирующим название района — "Сердце города". Он встроен в панно сухого фонтана, который повторяет карту Екатеринбурга, а сам символ установлен ровно в том месте, в котором располагается район. Мы уверены, что это будет точка притяжения для всего города»,— пообещала Анастасия Полухина.

Она добавила, что «Гринвич недвижимость» предусмотрела размещение на первых этажах детских садов, коворкингов, культурно-досуговых центров, ресторанов, кафе и разработала трехуровневый каркас озеленения под уральский климат. «Ландшафт будет менять свой цвет и текстуру в зависимости от времени года»,— сказала госпожа Полухина.

Она заверила, что территория района не будет заставлена автомобилями из-за двухуровневого паркинга под ним. «В нем будет отведено очень много функций, в том числе для паркования личного автомобиля, погрузки и разгрузки коммерческого транспорта, сбора мусора, спроектированы лифты. Территория будет закрыта для проезда автомобилей, мы хотим отдать эту зону под возможность спокойно проводить время всем жителям города»,— отметила Анастасия Полухина, добавив, что проект будет реализован в три этапа до 2031 года.

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев призвал создателей проекта обратить внимание на «историческую подоснову» территории, указав, что ее окружают плотина на реке Ольховка, Симановская мельница и инфраструктура железной дороги, которая «началась с 1878 года в качестве Уральской Горнозаводской железной дороги, позволившей Екатеринбургу претендовать на статус третьей столицы».

Госпожа Полухина подчеркнула, что проектировщики уже «отдали дань истории» через фонтан с картой областного центра. «Нам очень важно было подчеркнуть принадлежность к центральной части города. Наши коллеги из "Синары" очень сильно топят за историю места, и они решили у себя как раз это немножко поддержать. Мы поняли, что наш тандем хорошо сыграет, территория не останется без исторического наследия»,— пообещала она.

Игоря Пушкарева поддержала заведующая кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры УрГАХУ Марина Дивакова, указав на «очень однообразное» оформление территории. «Мы видим оторванный кусок без каких-либо связей, когда здесь мог быть сценарий. Нет связки с ландшафтным уральским пейзажем, со смысловыми историями»,— указала кандидат архитектуры.

Доцент кафедры городского строительства Института строительства и архитектуры УрФУ Алексей Хриченков добавил, что слова про «Сердце города» в проекте являются «немножко кичевыми». «У нас этих сердец в городе уже очень много. Выраженное прямо в цитате "сердце" на входе — это не очень современно, в то время как у места мощнейшая идентичность. Я бы обратился к ней и проявил это в элементах благоустройства»,— призвал он.

По итогам обсуждения директор департамента архитектуры мэрии — главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов сказал, что «Гринвич недвижимости» следует проработать вопрос с идентичностью места и учесть близость ЖК к действующей железной дороге.

«Сердце — это вокзал. И связь его, прилегающий к нему площади, которую приводят в порядок, с набережной через ул. Челюскинцев — она будет одной из основных в части людского потока. К этому надо серьезно отнестись»,— подчеркнул он.

Анастасия Полухина пообещала, что сотрудники девелопера «будут думать о всем, что услышали».

Василий Алексеев