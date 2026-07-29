Трамваи в Екатеринбурге задержали из-за залезшего на вагон человека

В Екатеринбурге задержали движение трамваев в районе улиц Тверитина — Мичурина в Парковом микрорайоне. Это произошло из-за забравшегося на крышу одного из вагонов человека, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное» Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

Из одежды на нем были только штаны, на крыше вагона он бегал и кричал. Всех пассажиров выпустили из трамвая, водитель вызвал полицию. Затем мужчина перепрыгнул на другой трамвай и начал ломать токоприемники. После этого он лег на спину и задергал ногами, а позднее спустился с трамвая на землю.

Сейчас движение возобновлено.

Ирина Пичурина