План «Ковер» ввели в Саратовской области

Небо закрыли в Саратовской области. О введении мер сообщило региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Ранее в регионе объявили опасность БПЛА. Власти напомнили телефон экстренных служб: 112.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Гагарин», в 2:45 по местному времени должен был вылететь самолет в Батуми. Начало рейса перенесли минимум на час. Следующий самолет — из Екатеринбурга — должен приземлиться в Саратове в 9:00 и отбыть в 9:40.

Аналогичные меры приняли в аэропорту Пензы. В Астраханской области действует режим «Беспилотная опасность».

Дарья Васенина