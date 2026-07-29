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Небо закрыли в Пензенской области

План «Ковер» ввели в Пензенской области. О введении мер в личном Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Час назад в регионе объявили беспилотную опасность. На время действия режима ограничили работу мобильного интернета. Телефон экстренных служб: 112.

Согласно данным онлайн-табло, ближайший рейс — из Москвы — аэропорт Пензы должен принять в 10:50. Вылет запланирован на 11:45. В 12:10 предполагается посадка борта из Санкт-Петербурга, в 13:00 — вылет обратно.

Дарья Васенина