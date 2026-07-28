В Свердловской области могут разрешить регистрацию и расторжение брака через МФЦ

В Свердловской области обсуждают возможность передачи функций регистрации и расторжения брака многофункциональным центрам (МФЦ). Пока эта услуга действует только в Москве и Санкт-Петербурге. Такую практику поддержала директор регионального МФЦ Анастасия Зайруллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

«Конечно, для нас такой проект тоже интересен. В Москве и Санкт-Петербурге есть интеграции МФЦ и ЗАГСа. Функция такая же, как в ЗАГСе, только все документы подаются электронно, а паспорта для печати привозят вживую»,— сказала госпожа Зайруллина в эфире ОТВ.

Она отметила, что упрощение процедуры и ее перенос в МФЦ не повлияет на количество браков или разводов. «Это и сейчас можно решать одной кнопкой — как регистрацию, так и расторжение брака. Если оба согласны, есть Госключ - все уже упрощено. Дело передачи в МФЦ — просто дело времени»,— рассказала Анастасия Зайруллина.

Полина Бабинцева