ФНС не смогла отменить внешнее управление для астраханской нефтекомпании

12-й Арбитражный апелляционный суд 23 июля оставил в силе определение о переходе банкротящейся астраханской нефтекомпании ООО «Вязовское» из конкурсного производства во внешнее управление. Жалобу УФНС по Иркутской области отклонили.

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Решение о переходе приняло собрание кредиторов, где 70% голосов принадлежало ООО «Фирма Вариант». Кредиторы посчитали, что восстановление платежеспособности возможно. В обоснование представили технико-экономическое обоснование, включающее восстановление работоспособности скважин, взыскание дебиторской задолженности и реализацию имущества. Суд указал, что план внешнего управления разрабатывается уже после введения процедуры, а не до, и отсутствие плана на момент рассмотрения ходатайства не является препятствием.

Налоговая настаивала, что финансовое оздоровление невозможно, взыскание дебиторской задолженности не покроет долги, а план восстановления неисполним. Также они заявили об аффилированности ООО «Недра», ООО «Фирма Вариант» и ООО «НПО «Прокат», предположив, что они намерены вести убыточную деятельность в целях собственного обогащения. Однако суд отклонил эти доводы, указав, что ФНС не представила доказательств. Кроме того, «Фирма Вариант» уже погасила требования налоговиков на 98 млн руб., что свидетельствует о намерении сохранить предприятие.

ООО «Вязовское» зарегистрировано в 2010 году в Астрахани. Компания занимается добычей нефти в Черноярском районе. В октябре 2025 года суд признал компанию банкротом с долгами около 300 млн руб., из которых 98,9 млн руб. приходилось на ФНС. В мае пять исполнительных производств на 111,5 млн руб. были завершены. По состоянию на июль еще 39 производств на 142 млн руб. открыты. Ранее компания безуспешно пыталась оспорить банкротство, а в мае 2026 года суд ввел внешнее управление сроком на 18 месяцев во избежание ликвидации.

Нина Шевченко