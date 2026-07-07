Сергей Степашин возложил цветы к мемориальной доске в Орле

Бывший глава правительства РФ (с мая по август 1999 года) Сергей Степашин посетил Орел в статусе председателя международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» (ИППО). Господин Степашин принял участие в церемонии открытия памятного знака на территории храма Иверской иконы Божией Матери, а также возложил цветы к мемориальной доске в память о председателях и почетных членах ИППО на городском вокзале, сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Степашин (в центре) посещает Орел

Фото: Пресс-служба правительства Орловской области Сергей Степашин (в центре) посещает Орел

Фото: Пресс-служба правительства Орловской области

Сергей Степашин родился 2 марта 1952 года. Второй и последний директор Федеральной службы контрразведки (ФСК, 1994-1995). Первый директор Федеральной службы безопасности (ФСБ, 1995). Министр юстиции РФ (1997-1998). Первый заместитель председателя правительства — министр внутренних дел РФ (1998-1999). Председатель правительства РФ (май-август 1999). Председатель Счетной палаты РФ (2000-2013).

Памятный знак Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне Романовым, установленный на территории монастыря, выполнен из трех видов гранита и двух видов бронзового литья. Скульптором выступил Виктор Басарев, архитектором — Константин Зайц.

«Сергей Александрович и Елизавета Федоровна — удивительная пара. Сергей Александрович возглавлял ИППО, был его первым руководителем и одним из лучших градоначальников. Он был патриотом своей страны. Елизавета Федоровна была одной из самых красивых женщин Европы. Она выбрала Россию, приняла православие, блестяще знала русский язык и любила нашу Родину», — заявил Сергей Степашин.

В церемонии также приняли участие сенатор от Орловской области Вадим Соколов и сенатор от Ульяновской области Сергей Рябухин.

Денис Данилов