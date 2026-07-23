Липецкий облсуд назначил 20 лет за убийство военного полицейского

Липецкий областной суд вынес приговор 63-летнему Алексею Зайцеву, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Он признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По совокупности преступлений суд назначил Зайцеву наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в 40 тыс. руб. Согласно решению суда, первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, с фигуранта взыскано 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего.

В суде установлено, что в марте 2024 года сотрудники военной полиции прибыли к дому подсудимого для задержания его сына, самовольно оставившего воинскую часть. Из дома к правоохранителям вышел сын фигуранта и передал отцу оружие. Зайцев начал высказывать угрозы убийством в адрес служащих комендатуры. При попытке сотрудников отступить к служебному автомобилю подсудимый произвел выстрел в спину одному из них. От полученного ранения полицейский скончался. Второму сотруднику удалось задержать нападавшего в момент перезарядки ружья.

При последующем обыске в домовладении обвиняемого были обнаружены незаконно хранившиеся порох и боеприпасы. Подсудимый полностью признал свою вину. Его сын был ранее приговорен к реальному сроку за дезертирство.

Владимир Зоркий