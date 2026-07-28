Cerca Trova провела день дерби для постоянных клиентов
Бренд мужской одежды Cerca Trova провел первые скачки для постоянных клиентов Privato Derby в загородном клубе «Изумрудный лес». Мероприятие собрало около 100 гостей, для которых устроили конкурные заезды и показ летней коллекции, а кульминацией стал перформанс с архетипами бренда — Лидером, Стратегом, Исследователем и Авантюристом. В основе новой линейки — костюмы из легкой шерсти с ручной работой итальянских портных, около 30% каждого изделия выполняется вручную. Выбор формата органичен для марки — с момента запуска бренда на его логотипе изображен всадник на коне. Privato Derby станет регулярным событием для участников программы лояльности Cerca Trova.
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