Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели девочки в карьере в Нижнем Тагиле

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о гибели несовершеннолетней в Нижнем Тагиле, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным ведомства, девочка погибла в результате обвала песчаной насыпи в одном из карьеров города.

Как писал портал Е1, инцидент произошел 24 июля на Лебяжинском карьере. Школьница упала в воду с края карьера, который резко обвалился. Отдыхающие кинулись на помощь, но достать ребенка не смогли.

СУ СКР по Свердловской области по данному факту возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и лица, ответственные за произошедшее.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах.

Полина Бабинцева