Свыше 2 тыс. медучреждений подключились к платформе «МосМедИИ»

Свыше 2 тыс. медицинских организаций из 75 регионов России подключены к платформе искусственного интеллекта «МосМедИИ». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. С помощью платформы обработано более 16 млн исследований. Доступ для регионов был открыт в 2024 году по поручению президента Владимира Путина.

На платформе представлены 18 ИИ-сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ. Алгоритмы отмечают зоны возможных патологий и предоставляют врачам дополнительную информацию. «ИИ не заменяет врача, а помогает выявлять заболевания на ранних стадиях», — пояснил Сергей Собянин. В Москве алгоритмы способны выявлять до 14 патологий на одном снимке.

С апреля искусственный интеллект начал определять признаки сколиоза по рентгенографии позвоночника. Всего апробировано 70 сервисов. «МосМедИИ» создана правительством Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины. Идея платформы появилась в 2020 году в период пандемии COVID-19.