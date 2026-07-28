Свыше 2 тыс. медучреждений подключились к платформе «МосМедИИ»
Свыше 2 тыс. медицинских организаций из 75 регионов России подключены к платформе искусственного интеллекта «МосМедИИ». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. С помощью платформы обработано более 16 млн исследований. Доступ для регионов был открыт в 2024 году по поручению президента Владимира Путина.
На платформе представлены 18 ИИ-сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ. Алгоритмы отмечают зоны возможных патологий и предоставляют врачам дополнительную информацию. «ИИ не заменяет врача, а помогает выявлять заболевания на ранних стадиях», — пояснил Сергей Собянин. В Москве алгоритмы способны выявлять до 14 патологий на одном снимке.
С апреля искусственный интеллект начал определять признаки сколиоза по рентгенографии позвоночника. Всего апробировано 70 сервисов. «МосМедИИ» создана правительством Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины. Идея платформы появилась в 2020 году в период пандемии COVID-19.
Внедрение искусственного интеллекта в систему здравоохранения Москвы активно началось в 2019 году, с развитием эксперимента по использованию инновационных технологий в компьютерном зрении для анализа медицинских изображений. Уже с 2020 года городские власти запустили систему поддержки принятия врачебных решений, которая к октябрю 2020 года помогла московским терапевтам поставить более 10 млн диагнозов. Пандемия COVID-19 ускорила внедрение ИИ-сервисов, которые изначально помогали анализировать снимки на наличие признаков вируса, а затем их возможности расширились на другие патологии.
Платформа «МосМедИИ» была разработана на базе Центра диагностики и телемедицины, созданного правительством Москвы. Изначально искусственный интеллект использовался для диагностики онкологических заболеваний легких и молочных желез, COVID-19, других патологий органов грудной клетки, включая остеопороз и ишемическую болезнь сердца. Благодаря ИИ врачи могут значительно быстрее описывать снимки, а нейросеть выделяет области, требующие повышенного внимания специалиста, что способствует раннему выявлению заболеваний. Открытие платформы для регионов по поручению президента Владимира Путина в 2024 году стало следующим значимым шагом, что привело к подключению медицинских организаций из 70 регионов и обработке более 5,4 млн исследований к маю 2025 года.