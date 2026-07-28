В Верхней Пышме представили грузовик ГАЗ-42, работающий на дровах

В Музейном комплексе Верхней Пышмы представили уникальный грузовик ГАЗ-42, работающий на дровах. В ближайшие дни он займет место в экспозиции автомобильной техники, сообщили в пресс-службе учреждения.

ГАЗ-42 разработали в 1939 году на Горьковском автозаводе на базе легендарной «полуторки» — модели ГАЗ-АА. Машина создавалась в условиях острого дефицита жидкого топлива: вместо бензина в газогенераторе использовались дрова.

На запуск двигателя автомобиля могло уходить от 20 минут до полутора часов. На 100 км пути грузовику требовалось около 53 кг дров. Его максимальная скорость составляла 45 км/ч. Всего с 1939 по 1946 год выпустили 33 840 таких грузовиков. Их активно использовали в годы войны в тылу, где был серьезный недостаток бензина.

В настоящее время в России сохранилось несколько единиц таких машин. Однако только экземпляр из Верхней Пышмы находится на ходу, имеет полнокомплектное подкапотное оборудование и газогенератор. Его реставрация заняла 10 лет. Во время презентации сотрудники музея разожгли газогенератор, запустили двигатель и продемонстрировали, как грузовик самостоятельно проехал несколько кругов по открытой площадке.

Полина Бабинцева