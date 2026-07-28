Мелитополь остался без водоснабжения

Составлено ИИ-Ассистентъ

Мелитополь, который в настоящее время является столицей Запорожской области и контролируется российской армией, неоднократно сталкивался с перебоями в подаче электричества и воды. В июле 2025 года электроснабжение в городе пропадало из-за атаки беспилотников, а затем из-за критических перегрузок оборудования, вызванных жарой. В декабре того же года электричество снова отключалось из-за непогоды, а в июне 2025 года массовые отключения произошли из-за массированных атак ВСУ, затронувших 457 населенных пунктов региона. Также в июле 2026 года Мелитополь, наряду с десятком других муниципалитетов Запорожской области, был обесточен из-за аварии в системе энергоснабжения.

Проблемы с водоснабжением в Мелитополе часто напрямую связаны с перебоями в электроснабжении, поскольку насосные станции зависят от электричества. Например, в июле 2025 года подача воды была приостановлена в Мелитополе, Бердянске и нескольких муниципальных округах из-за жары и, как следствие, перегрузок оборудования. Власти города активно работают над восстановлением, например, в 2025 году власти города планировали восстановить водоснабжение к 21 июля, тогда же был подключен новый водовод, а специалисты работали круглосуточно для нормализации ситуации. Социально значимые объекты в таких случаях обычно подключаются к резервным источникам питания.