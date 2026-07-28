Мелитополь остался без водоснабжения
Жители Мелитополя остались без воды из-за нестабильного электроснабжения города. Об этом сообщили на госпредприятии «Вода Запорожья».
«В связи с нестабильным электроснабжением снижено давление в системе централизованного водоснабжения города. Подача воды будет возобновлена после полного восстановления стабильного электропитания»,— уточняют коммунальщики.
Специалисты не дают точных сроков возобновления подачи воды, отмечая, что смогут это сделать только после стабилизации ситуации с электричеством.
Ранее на сутки полностью был обесточен город Энергодар.
Мелитополь, который в настоящее время является столицей Запорожской области и контролируется российской армией, неоднократно сталкивался с перебоями в подаче электричества и воды. В июле 2025 года электроснабжение в городе пропадало из-за атаки беспилотников, а затем из-за критических перегрузок оборудования, вызванных жарой. В декабре того же года электричество снова отключалось из-за непогоды, а в июне 2025 года массовые отключения произошли из-за массированных атак ВСУ, затронувших 457 населенных пунктов региона. Также в июле 2026 года Мелитополь, наряду с десятком других муниципалитетов Запорожской области, был обесточен из-за аварии в системе энергоснабжения.
Проблемы с водоснабжением в Мелитополе часто напрямую связаны с перебоями в электроснабжении, поскольку насосные станции зависят от электричества. Например, в июле 2025 года подача воды была приостановлена в Мелитополе, Бердянске и нескольких муниципальных округах из-за жары и, как следствие, перегрузок оборудования. Власти города активно работают над восстановлением, например, в 2025 году власти города планировали восстановить водоснабжение к 21 июля, тогда же был подключен новый водовод, а специалисты работали круглосуточно для нормализации ситуации. Социально значимые объекты в таких случаях обычно подключаются к резервным источникам питания.