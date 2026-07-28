Парламент Венгрии поддержал создание антикоррупционного агентства

Парламент Венгрии проголосовал за создание Национального управления по возвращению и защите активов, которое должно вернуть незаконно конфискованное государственное имущество. Эта инициатива — одна из мер по борьбе с коррупцией, анонсированная премьер-министром Петером Мадьяром.

«Мы проголосовали за учреждение национального управления по возвращению и защите активовМы сделаем все возможное, чтобы оно как можно скорее начало функционировать»,— написал Петер Мадьяр в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Как пишет 444.hu, 143 парламентария поддержали инициативу, 46 — выступили против. Основная задача нового органа — выявление случаев злоупотребления властью в вопросах госсобственности и изъятия активов, расследование коррупционных схем и юридическая поддержка для возвращения имущества.

Создание Нацуправления — одно из главных предвыборных обещаний партии «Тиса» Петера Мадьяра, который занял пост премьера в мае. Среди прочего новый глава правительства обещал добиться расследований в отношении своего предшественника Виктора Орбана, занимавшего должность премьера Венгрии 16 лет.

Лусине Баласян