Turkish Airlines возобновит полеты в Минск в сентябре

Авиакомпания Turkish Airlines возобновит рейсы по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул с 21 сентября, сообщает пресс-служба Национального аэропорта белорусской столицы. Покупка билетов на эту дату уже доступна на сайте перевозчика.

Сначала будет шесть рейсов в неделю по вторникам, четвергам и субботам: четыре ночью и два днем. С 6 октября их будет уже семь: четыре ночью и три днем. «РУП "Национальный аэропорт Минск" приветствует возвращение турецкого перевозчика на белорусский авиационный рынок и рекомендует пассажирам отслеживать актуальное расписание на официальном сайте авиакомпании»,— указано в сообщении.

Turkish Airlines приостановила прямое авиасообщение с Минском 24 февраля 2022 года. Затем компания неоднократно продлевала ограничения.