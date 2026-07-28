«Михайловский молочный завод» допустил первый технический дефолт

ООО «Михайловский молочный завод» (ММЗ, Орловская область) допустило технический дефолт при выплате 12-го купона облигаций серии 001Р-03 с погашением в 2028 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Из 1 млн 16,95 тыс. руб. эмитент перечислил в НРД только 633,05 тыс. руб. Неисполненные обязательства составили 383,9 тыс. руб. Причина — временная нехватка средств из-за неравномерного поступления выручки.

Накануне ММЗ уведомил поручителя (ООО «Волста») о планах реструктуризации долга с удлинением сроков, снижением купонной ставки и уменьшением амортизационных выплат. Платежи планируется продолжать по графику, но в меньших суммах.

Среди причин ухудшения финансового состояния — снижение выручки, рост издержек, высокая конкуренция, прекращение контракта с Ираном на поставку масла, подорожание топлива и проблемы с вывозом продукции.