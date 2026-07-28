«Михайловский молочный завод» допустил первый технический дефолт
ООО «Михайловский молочный завод» (ММЗ, Орловская область) допустило технический дефолт при выплате 12-го купона облигаций серии 001Р-03 с погашением в 2028 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Из 1 млн 16,95 тыс. руб. эмитент перечислил в НРД только 633,05 тыс. руб. Неисполненные обязательства составили 383,9 тыс. руб. Причина — временная нехватка средств из-за неравномерного поступления выручки.
Накануне ММЗ уведомил поручителя (ООО «Волста») о планах реструктуризации долга с удлинением сроков, снижением купонной ставки и уменьшением амортизационных выплат. Платежи планируется продолжать по графику, но в меньших суммах.
Среди причин ухудшения финансового состояния — снижение выручки, рост издержек, высокая конкуренция, прекращение контракта с Ираном на поставку масла, подорожание топлива и проблемы с вывозом продукции.
Технический дефолт означает неспособность компании выполнить свои долговые обязательства, хотя это ещё не классическое банкротство, поскольку законодательное понятие технического дефолта отсутствует. Компании, как и целые страны, могут столкнуться с ним из-за различных проблем, таких как санкции, влияющие на возможность проведения платежей.
Подобные ситуации, когда предприятия сталкиваются с финансовыми трудностями и неисполнением обязательств, не являются редкостью в различных отраслях. Например, в феврале 2021 года компания FESCO находилась в состоянии технического дефолта, а украинская «Нафтогаз» объявила о нём в июле 2022 года. В некоторых случаях технический дефолт приводит к последующему банкротству. Так, «Гурьевский металлургический завод» был признан банкротом в ноябре 2016 года, а «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ) находится в процедуре банкротства с декабря 2021 года, несмотря на это, завод продолжает работать и выполнять гособоронзаказ.