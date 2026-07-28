В Молдавии ввели режим повышенной готовности из-за нехватки воды

Правительство Молдавии на внеочередном заседании ввело режим повышенной готовности в гидрологическом секторах на 30 дней. Решение принято из-за низкого уровня воды в Днестре, пишет Newsmaker.md.

На том же заседании правительство ввело режим повышенной готовности в энергетике из-за дефицита топлива. Как пояснило правительство, из-за конфликта на Ближнем Востоке, приостановки поставок казахстанской нефти и роста мировых цен необходимо обеспечить бесперебойное снабжение топливом в разгар сельскохозяйственного сезона.

К тому же уровень воды в Днестровском водохранилище к 27 июля опустился до 113 метров (при норме в 121 метр). Как пояснил премьер-министр Молдавии Василий Тофан, причиной стала нехватка осадков в Карпатах, кроме того, в стране наблюдается продолжительная засуха. Власти подготовят план действий на случай дальнейшего снижения уровня в водохранилище, чтобы избежать перебоев с подачей питьевой воды.

Накануне молдавская ассоциация «Сила фермеров» сообщила о «все более остром» дефиците дизельного топлива, который может сорвать сельскохозяйственные работы. Правительство страны вскоре подтвердило, что на 53 АЗС из 600 нет запасов топлива, но в скором времени ожидаются поставки.

Лусине Баласян