В Молдавии ввели режим повышенной готовности из-за нехватки воды
Правительство Молдавии на внеочередном заседании ввело режим повышенной готовности в гидрологическом секторах на 30 дней. Решение принято из-за низкого уровня воды в Днестре, пишет Newsmaker.md.
На том же заседании правительство ввело режим повышенной готовности в энергетике из-за дефицита топлива. Как пояснило правительство, из-за конфликта на Ближнем Востоке, приостановки поставок казахстанской нефти и роста мировых цен необходимо обеспечить бесперебойное снабжение топливом в разгар сельскохозяйственного сезона.
К тому же уровень воды в Днестровском водохранилище к 27 июля опустился до 113 метров (при норме в 121 метр). Как пояснил премьер-министр Молдавии Василий Тофан, причиной стала нехватка осадков в Карпатах, кроме того, в стране наблюдается продолжительная засуха. Власти подготовят план действий на случай дальнейшего снижения уровня в водохранилище, чтобы избежать перебоев с подачей питьевой воды.
Накануне молдавская ассоциация «Сила фермеров» сообщила о «все более остром» дефиците дизельного топлива, который может сорвать сельскохозяйственные работы. Правительство страны вскоре подтвердило, что на 53 АЗС из 600 нет запасов топлива, но в скором времени ожидаются поставки.
Молдавия неоднократно вводила режим чрезвычайного положения (ЧП), или повышенной готовности, из-за проблем с энергетикой. Так, в октябре 2021 года и январе 2022 года режим ЧП был объявлен из-за газового кризиса, а в конце 2021 года и декабре 2022 года — из-за общего кризиса в энергетике. При этом режим ЧП, введенный в декабре 2022 года, был продлен из-за нестабильности в регионе, в том числе на фоне военных действий на Украине, что привело к массовым отключениям в энергетической системе Молдавии.
Проблемы с топливом в Молдавии, как и в других странах, таких как Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка и некоторые регионы России (Дагестан, Крым, Краснодарский край), связаны с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и нарушениями в мировых цепочках поставок нефти. Это приводит к росту цен на топливо и его дефициту. Для решения этой проблемы многие страны, включая Молдавию, рассматривают возможность закупки топлива из альтернативных источников, в том числе из России. На Филиппинах, например, запасов топлива хватило бы примерно на 45 дней, и правительство планировало закупить 1 млн баррелей нефти у других стран.
Введение режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности из-за нехватки воды также не является уникальным случаем. Так, в российском городе Щучье в июле 2024 года был введен режим повышенной готовности из-за отсутствия питьевой и технической воды, вызванного поломкой насоса. Подобные режимы объявлялись и в других регионах России из-за природных катаклизмов, таких как засуха, которая стала причиной введения регионального режима ЧС в Ростовской области в июне 2025 года.