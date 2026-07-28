МЧС предупредило свердловчан о сильных ливнях, граде и штормовом ветре 28-29 июля

В ближайший час и до конца суток 28 июля, а также днем 29 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 27 м/с. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В связи с непогодой жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во время сильного дождя следует быть внимательными на улице, избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи. Владельцам частных домов советуют заранее закрепить слабо укрепленные конструкции и проверить состояние ливневой канализации и дренажных систем.

Спасатели также предупреждают, что неблагоприятные погодные явления могут осложнить дорожную обстановку. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

Если на пути оказался подтопленный участок дороги, не стоит пытаться его преодолеть. «Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите сильный дождь, так как он снижает видимость»,— добавили в МЧС.

Полина Бабинцева