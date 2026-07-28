Yonhap: утечка белого фосфора произошла на военной базе США в Южной Корее

На военной базе США K-55 в южнокорейском городе Пхентхэк, расположенной в 60 км от Сеула, произошла утечка белого фосфора. Об этом сообщает Yonhap.

Инцидент случился 28 июля. Власти Пхентхэка разослали экстренное предупреждение для жителей с рекомендацией эвакуироваться. Однако спустя полчаса рекомендацию об эвакуации отозвали.

Согласно заявлению американской стороны, произошла утечка вещества из двух боеприпасов, ее объем оценен как небольшой. Инцидент сочли неопасным для здоровья населения и безопасности окружающей среды. Ситуация находится под контролем, добавили представители базы.

Белый фосфор представляет собой легковоспламеняющееся токсичное вещество, загорающееся при контакте с воздухом. Его попадание на кожу вызывает глубокие ожоги. Применение белого фосфора в военных целях строго регламентируется.