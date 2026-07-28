В Сочи спасатели ищут унесенного в море туриста

В Лазаревском районе Сочи вблизи пляжа Багратион двоих мужчин унесло в море, один найден погибшим, поиски второго продолжаются, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. 27 июля мужчины переходили вброд реку Псезуапсе в районе ее устья, оба попали в сильное течение и оказались в море.

Один из мужчин в тот же день был найден погибшим в акватории Черного моря в 50 м от берега. Спасатели вытащили пострадавшего и попытались его реанимировать до приезда скорой, однако врачи констатировали смерть мужчины. Поиск второго мужчины продолжается с привлечением водолазов. Спасатели обследовали пойму реки Псезуапсе, береговую полосу и акваторию моря на удалении 80 м от берега, на глубине около 7 м.

Утром 28 июля с базы Лазаревского подразделения ЮРПСО для продолжения поиска вышел катер МЧС России.

Анна Перова, Краснодар