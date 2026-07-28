Нижегородке и двум подросткам дали до восьми лет за издевательство над человеком

В Нижегородской области 42-летнюю жительницу Городецкого округа и двух 15-летних подростков признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью 62-летней пенсионерке (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР. Подсудимой назначили восемь лет колонии общего режима, ее несовершеннолетним подельникам — по четыре года воспитательной колонии.

Старшую подсудимую также признали виновной в вовлечении подростков в совершение преступления (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 150 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в августе 2025 года она привлекла четверых несовершеннолетних к издевательству над потерпевшей. Двое из них не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

Как писал «Ъ-Приволжье», потерпевшая периодически злоупотребляла алкоголем и просила милостыню у местного магазина. Подростки днем приходили к ней домой и избивали ее. На ночь они запирали пенсионерку дома одну, а утром возвращались. В итоге у нее оказались сломаны руки, ноги и ребра. Кроме того, подростки побрили пожилую женщину наголо. Видео своих действий молодые люди выкладывали в интернет.

Галина Шамберина