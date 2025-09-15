Недетские игры

В Нижегородской области двоих подростков обвинили в избиении местной пенсионерки. Они сломали ей руки, ребра и побрили наголо. Все происходящее школьники снимали на телефон и выкладывали в интернет. После того, как их действия стали достоянием гласности, СКР возбудил уголовное дело. Одного из подростков изолировали от общества в психиатрическом медучреждении. Его мать собираются лишить родительских прав, а двоих младших сестер изъяли из семьи и отправили в центр временного размещения. Второй подросток находится под подпиской о невыезде. Третьим фигурантом по делу стала знакомая пострадавшей пенсионерки. По мнению следствия, она подстрекала подростков к совершению преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Городецком округе Нижегородской области комиссия по делам несовершеннолетних подала иск о лишении родительских прав в отношении матери одного из подростков, которые несколько дней издевались над местной пенсионеркой, снимая свои действия на видео. Об этом сообщил глава округа Александр Мудров. По его словам, у нижегородки забрали двоих детей и по согласованию с нижегородским министерством социальной политики отправили в центр временного размещения. Изъятые из семьи дети — младшие сестры подростка, ставшего основным фигурантом уголовного дела. Сам он пока находится в специализированном психиатрическом учреждении.

По данным Александра Мудрова, семья основного фигуранта давно находится под наблюдением. Органы опеки и руководство школы проводили с ними профилактическую работу, но результатов она не дала.

После случившегося подростка изолировали от общества, так как он может быть опасен для окружающих. Его мать уехала из региона, оставив двух других дочерей на попечение родственницы, которая не является их законным представителем.

Второй подросток, по данным прокуратуры, пока находится под подпиской о невыезде и живет с матерью.

Видео о том, как в поселке им. Тимирязева подростки несколько дней издевались над местной пенсионеркой.В конце августа в нижегородских Telegram-каналах появилась По данным телеканала «Кстати», пострадавшая периодически злоупотребляла алкоголем и просила милостыню у местного магазина. Подростки днем приходили к ней домой и избивали ее. На ночь они запирали пенсионерку дома одну, а утром возвращались. В итоге у нее оказались сломаны руки, ноги и ребра. Кроме того, подростки побрили пожилую женщину наголо. Видео своих действий школьники выкладывали в интернет. Сначала оно распространялось среди школьников, потом его увидел кто-то из взрослых. Одна из жительниц Заволжья написала заявление в полицию, узнав о случившемся от своей знакомой.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, где в жилом доме нашли женщину с многочисленными телесными повреждениями. Пенсионерку передали медикам, сейчас она находится в больнице.

Когда лечение подойдет к концу, полицейские планируют направить пенсионерку на обследование, которое окончательно определит степень тяжести вреда, причиненного ее здоровью.

После появления информации об издевательствах над пенсионеркой региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 112 УК РФ («Причинение среднего вреда здоровью»). В короткие сроки подростков нашли. Им по 15 лет, один из них живет в Балахне, второй — в Городце. Родители обоих подростков состоят на профилактическом учете в полиции из-за пристрастия к алкоголю. Ранее полицейские неоднократно привлекали их к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Также в деле появился новый фигурант — это взрослая женщина, которую обвиняют в подстрекательстве подростков к избиению пенсионерки. Информацию о том, что вместе со школьниками в квартире пенсионерки мог находиться кто-то из взрослых, обнародовал Следственный комитет России. Глава СКР Александр Бастрыкин 15 сентября потребовал от нижегородского управления отчет о том, как идет расследование уголовного дела и о возможном участии в преступлении взрослой подстрекательницы.

В этот же день областная прокуратура сообщила, что женщина, которую подозревают в соучастии в преступлении, задержана. Ей предъявили обвинение по ст. 112 УК РФ («Причинение среднего вреда здоровью») и по ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления»). Она является знакомой пострадавшей пенсионерки. В суде представитель прокуратуры заявил, что считает арест единственной возможной мерой пресечения для обвиняемой. Суд поддержал эту точку зрения и отправил женщину под стражу на срок до 1 ноября текущего года. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Репин