Топ-менеджеры Башкирского птицеводческого комплекса избежали «субсидиарки»

Арбитражный суд Уральского округа отказал конкурсному управляющему обанкротившегося ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК) Рустэму Саитгарееву в привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров предприятия Алексея Григоренко и Сергея Антонова на 17,8 млрд руб.

Принадлежавший Марселю Юсупову комплекс — крупнейший производитель индейки Башкирии — в марте 2019 года был признан банкротом. Сейчас активы предприятия, выпускавшего мясо под брендом «Индюшкин», принадлежат компании «Союзпромптица».

По мнению конкурсного управляющего, Алексей Григоренко и Сергей Антонов, являясь ответственными за оптовые и розничные продажи БПК до его банкротства, перенесли центр прибыли от самого предприятия на контролируемые ими фирмы. Отдельные компании, подконтрольные ответчикам, якобы развивали розничные магазины под тем же брендом «Индюшкин», а после банкротства БПК использовали помещения и основные средства торгового дома комплекса для продолжения продаж, но уже в магазинах под новым названием.

Господин Саитгареев заявлял, что продукция реализовывалась через аффилированные с ответчиками организации, такие как «Авангард», «Мясной сервис», «Мясной ритейл», «Кама ритейл», «Индифуд». К субсидиарной ответственности заявитель требовал также привлечь неких Джамилю Биккинину и Елену Камилову.

Действия ответчиков, полагает конкурсный, были нацелены на причинение ущерба кредиторам в условиях, когда господа Григоренко и Антонов знали о неплатежеспособности БПК, поэтому и вывели активы должника.

11 ноября прошлого года арбитражный суд Башкирии в удовлетворении требований Рустэма Саитгареева отказал, а 22 апреля Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе (.pdf). Текст решения арбитражного суда Уральского округа еще не опубликован.

На прошлой неделе, как сообщал «Ъ-Уфа», апелляционный суд не стал привлекать к субсидиарной ответственности и бывшего владельца БПК Марселя Юсупова на такие же 17,8 млрд руб.

Идэль Гумеров