Суд снял ответственность
Марсель Юсупов не будет платить по долгам БПК
Бывший владелец «Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури» Марсель Юсупов избежал субсидиарной ответственности на 17,8 млрд руб. Привлечь его пытался конкурсный управляющий компании Рустэм Саитгареев, который настаивал: Марсель Юсупов был контролирующим лицом компании. Арбитражный суд Башкирии с ним не согласился. Апелляционная инстанция пришла к иному выводу: ответчик контролировал компанию до ее банкротства. Однако, указал суд, конкурсный управляющий не привел доводов о нарушениях ответчика, из-за которых он должен быть привлечен к ответственности. Юристы полагают, что пассивная позиция управляющего привела к закономерному итогу.
Марсель Юсупов признан контролирующим лицом компании, но платить по ее долгам не будет
Фото: Раиф Бадыков / Коммерсантъ
Конкурсный управляющий ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК) Рустэм Саитгареев в двух арбитражных инстанциях не смог привлечь Марселя Юсупова к субсидиарной ответственности на 17,8 млрд руб.
В декабре 2025 года управляющего не поддержал арбитражный суд Башкирии, а в минувший понедельник Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд опубликовал мотивировочную часть постановления, в котором обосновал свою поддержку выводом нижестоящей инстанции.
ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» зарегистрировано в 2007 году в Мелеузе, производило мясо индейки под брендом «Индюшкин». Совладельцами предприятия были Нелли Юсупова и Дамир Камилов (владелец Уралкапиталбанка). В марте 2019 года компания была признана банкротом, а позднее активы предприятия, включая бренд «Индюшкин», выкупила «Союзпромптица» экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова.
Как следует из материалов дела, Рустэм Саитгареев настаивал, что Марсель Юуспов является контролирующим должника БПК через свою дочь. В 2012 году, пояснил он, 19-летняя Нелли Юсупова получила в подарок от отца 50% долю в компании, хотя «в силу своего возраста, отсутствия предпринимательского опыта и образования, а также проживания за пределами Российской Федерации не могла самостоятельно осуществлять контроль над деятельностью должника». Заявитель полагал, что господин Юсупов вовремя не обратился в суд с заявлением о признании БПК банкротом.
Представитель Марселя Юсупова в суде отрицал доводы конкурсного управляющего: господин Юсупов не контролировал компанию, не знал о ее долгах и не имел полномочий созывать собрание для обращения в суд с заявлением о признании предприятия несостоятельным.
Арбитражный суд Башкирии не нашел оснований для согласия с доводами конкурсного управляющего. Суд, в частности, отметил, что финансовые сложности у БПК начались в 2016 году, когда Марсель Юсупов уже не был совладельцем компании. Нелли Юсупова, получив долю в компании, была совершеннолетней, а «сведения о ее предпринимательском опыте, образовании и месте проживания не подтверждены какими-либо доказательствами». Господин Саитгареев, добавил суд, не доказал, что Марсель Юсупов, выйдя из состава учредителей БПК, «оказывал влияние на управленческие и иные решения должника, а также совершение им сделок».
С решением суда не согласились конкурсный управляющий и кредитор — Россельхозбанк (долг БПК около 520 млн руб.). Они настаивали, что Марсель Юсупов продолжал контролировать предприятие.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не согласился с выводами нижестоящей инстанции об отсутствии у Марселя Юсупова статуса контролирующего БПК лица. Господин Юсупов, по мнению суда, является бенефициаром компании-банкрота, который фактически принимал решения по вопросам ее финансово-хозяйственной деятельности. К доводу о том, что Нелли Юсупова получила в дар от отца половину крупной компании для ведения бизнеса суд также отнесся скептически: по его мнению, подарив свою долю БПК дочери, Марсель Юсупов, будучи депутатом Госдумы в 2011–2016 годах, обошел законодательные ограничения для парламентариев на владение бизнесом.
Тем не менее, апелляционный суд пришел к выводу, что Марсель Юсупов не должен нести субсидиарную ответственность по долгам предприятия. Так, согласно закону «О несостоятельности», в 2016 году контролирующие лица компаний не были обязаны подавать заявления о банкростве своих предприятий. Соответствующая норма закона начала действовать только 30 июля 2017 года, указал суд.
Других доводов вины Марселя Юсупова, «несмотря на неоднократное указание судом о необходимости раскрытия оснований заявленных требований», конкурсный управляющий в суде не привел, отмечено в постановлении.
Рустэм Саитгареев сообщил «Ъ», что примет решение о подаче кассационной жалобы после изучения судебной практики и консультации с юристами.
Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Тимур Галимов считает постановление апелляционного суда «обоснованным по результату, но содержащим внутреннее противоречие».
«Дело представляет редкий случай: апелляция прямо не согласилась с ключевым выводом первой инстанции, признав Марселя Юсупова контролирующим лицом должника. Тем не менее суд не усмотрел причинно-следственной связи между вменяемыми действиями и объективным банкротством, а конкурсный управляющий, несмотря на неоднократные требования суда, ее не раскрыл, хотя все инструменты для этого были,— отметил эксперт. — Перспективы кассации ограничены, и определяющим здесь стало процессуальное поведение управляющего, который, как указано в материалах дела, не всегда являлся в суд. Этот случай служит напоминанием: доказать бенефициарный контроль недостаточно, если не выстроена связь между действиями лица и банкротством, а игнорирование прямых требований суда лишает заявителя возможности защитить позицию по существу — даже при выигранном вопросе о статусе ответчика».