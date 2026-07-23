Суд снял ответственность

Бывший владелец «Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури» Марсель Юсупов избежал субсидиарной ответственности на 17,8 млрд руб. Привлечь его пытался конкурсный управляющий компании Рустэм Саитгареев, который настаивал: Марсель Юсупов был контролирующим лицом компании. Арбитражный суд Башкирии с ним не согласился. Апелляционная инстанция пришла к иному выводу: ответчик контролировал компанию до ее банкротства. Однако, указал суд, конкурсный управляющий не привел доводов о нарушениях ответчика, из-за которых он должен быть привлечен к ответственности. Юристы полагают, что пассивная позиция управляющего привела к закономерному итогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Юсупов признан контролирующим лицом компании, но платить по ее долгам не будет

Фото: Раиф Бадыков / Коммерсантъ Марсель Юсупов признан контролирующим лицом компании, но платить по ее долгам не будет

Фото: Раиф Бадыков / Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК) Рустэм Саитгареев в двух арбитражных инстанциях не смог привлечь Марселя Юсупова к субсидиарной ответственности на 17,8 млрд руб.

В декабре 2025 года управляющего не поддержал арбитражный суд Башкирии, а в минувший понедельник Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд опубликовал мотивировочную часть постановления, в котором обосновал свою поддержку выводом нижестоящей инстанции.

ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» зарегистрировано в 2007 году в Мелеузе, производило мясо индейки под брендом «Индюшкин». Совладельцами предприятия были Нелли Юсупова и Дамир Камилов (владелец Уралкапиталбанка). В марте 2019 года компания была признана банкротом, а позднее активы предприятия, включая бренд «Индюшкин», выкупила «Союзпромптица» экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова.

Как следует из материалов дела, Рустэм Саитгареев настаивал, что Марсель Юуспов является контролирующим должника БПК через свою дочь. В 2012 году, пояснил он, 19-летняя Нелли Юсупова получила в подарок от отца 50% долю в компании, хотя «в силу своего возраста, отсутствия предпринимательского опыта и образования, а также проживания за пределами Российской Федерации не могла самостоятельно осуществлять контроль над деятельностью должника». Заявитель полагал, что господин Юсупов вовремя не обратился в суд с заявлением о признании БПК банкротом.

Представитель Марселя Юсупова в суде отрицал доводы конкурсного управляющего: господин Юсупов не контролировал компанию, не знал о ее долгах и не имел полномочий созывать собрание для обращения в суд с заявлением о признании предприятия несостоятельным.

Арбитражный суд Башкирии не нашел оснований для согласия с доводами конкурсного управляющего. Суд, в частности, отметил, что финансовые сложности у БПК начались в 2016 году, когда Марсель Юсупов уже не был совладельцем компании. Нелли Юсупова, получив долю в компании, была совершеннолетней, а «сведения о ее предпринимательском опыте, образовании и месте проживания не подтверждены какими-либо доказательствами». Господин Саитгареев, добавил суд, не доказал, что Марсель Юсупов, выйдя из состава учредителей БПК, «оказывал влияние на управленческие и иные решения должника, а также совершение им сделок».

С решением суда не согласились конкурсный управляющий и кредитор — Россельхозбанк (долг БПК около 520 млн руб.). Они настаивали, что Марсель Юсупов продолжал контролировать предприятие.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не согласился с выводами нижестоящей инстанции об отсутствии у Марселя Юсупова статуса контролирующего БПК лица. Господин Юсупов, по мнению суда, является бенефициаром компании-банкрота, который фактически принимал решения по вопросам ее финансово-хозяйственной деятельности. К доводу о том, что Нелли Юсупова получила в дар от отца половину крупной компании для ведения бизнеса суд также отнесся скептически: по его мнению, подарив свою долю БПК дочери, Марсель Юсупов, будучи депутатом Госдумы в 2011–2016 годах, обошел законодательные ограничения для парламентариев на владение бизнесом.

Тем не менее, апелляционный суд пришел к выводу, что Марсель Юсупов не должен нести субсидиарную ответственность по долгам предприятия. Так, согласно закону «О несостоятельности», в 2016 году контролирующие лица компаний не были обязаны подавать заявления о банкростве своих предприятий. Соответствующая норма закона начала действовать только 30 июля 2017 года, указал суд.

Других доводов вины Марселя Юсупова, «несмотря на неоднократное указание судом о необходимости раскрытия оснований заявленных требований», конкурсный управляющий в суде не привел, отмечено в постановлении.

Рустэм Саитгареев сообщил «Ъ», что примет решение о подаче кассационной жалобы после изучения судебной практики и консультации с юристами.

Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Тимур Галимов считает постановление апелляционного суда «обоснованным по результату, но содержащим внутреннее противоречие».

«Дело представляет редкий случай: апелляция прямо не согласилась с ключевым выводом первой инстанции, признав Марселя Юсупова контролирующим лицом должника. Тем не менее суд не усмотрел причинно-следственной связи между вменяемыми действиями и объективным банкротством, а конкурсный управляющий, несмотря на неоднократные требования суда, ее не раскрыл, хотя все инструменты для этого были,— отметил эксперт. — Перспективы кассации ограничены, и определяющим здесь стало процессуальное поведение управляющего, который, как указано в материалах дела, не всегда являлся в суд. Этот случай служит напоминанием: доказать бенефициарный контроль недостаточно, если не выстроена связь между действиями лица и банкротством, а игнорирование прямых требований суда лишает заявителя возможности защитить позицию по существу — даже при выигранном вопросе о статусе ответчика».

Булат Баширов