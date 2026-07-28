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Тему ЖКХ предлагают включить в школьные «уроки о главном»

Министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов предложил включить уроки по энергосбережению в российский федеральный школьный образовательный стандарт. С такой инициативой политик выступил на всероссийском совещании по энергосбережению.

Министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов (в центре)

Министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов (в центре)

Фото: Министерство ЖКХ и энергетики Смоленской области

Министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов (в центре)

Фото: Министерство ЖКХ и энергетики Смоленской области

«Необходимо начать формировать у детей навык правильного потребления дома и в школе воды, тепла и электроэнергии. Тема ЖКХ одинакова важна с другими темами, которые сегодня преподают в средней российской школе на "уроках о главном"»,— пояснил “Ъ” господин Борисов.

Организаторами совещания выступили Российская ассоциация центров энергосбережения, правительство Смоленской области, при участии Минэкономразвития РФ и правительства Белоруссии. Направить инициативу в Госдуму, Совфед и в правительство РФ намерена гендиректор Ассоциации региональных центров энергосбережения Татьяна Соколова. По ее словам, «сегодня требуется существенная корректировка федерального законодательства, чтобы развивать и поощрять энергосбережение».

Александр Асадчий, Смоленск

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