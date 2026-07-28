Во Владикавказе представили новую визуальную айдентику города

Администрация Владикавказа представила новую визуальную айдентику столицы Северной Осетии, разработанную бренд-лабораторией AdWorm. Проект направлен на формирование целостного образа города и повышение его туристической привлекательности.

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Как сообщили в мэрии, Владикавказ с более чем 240-летней историей до настоящего времени не имел единой визуальной системы. Разработке концепции предшествовало исследование городской среды и культурных особенностей региона.

В основе стиля — сочетание яркой цветовой палитры с природными оттенками, переосмысленные орнаментальные мотивы осетинского декоративно-прикладного искусства, а также авторский шрифт и система пиктограмм. Айдентика представляет собой гибкую дизайн-систему для навигации, цифровых каналов, печатной и сувенирной продукции. Для муниципальных структур и бизнеса разработан гайдбук.

В бренд-лаборатории AdWorm отметили, что задачей было аккуратно переосмыслить культурный код Владикавказа и перевести его на современный дизайнерский язык. Внедрение айдентики станет важным шагом в развитии города и создании современного визуального пространства.