Во Владикавказе представили новую визуальную айдентику города
Администрация Владикавказа представила новую визуальную айдентику столицы Северной Осетии, разработанную бренд-лабораторией AdWorm. Проект направлен на формирование целостного образа города и повышение его туристической привлекательности.
Как сообщили в мэрии, Владикавказ с более чем 240-летней историей до настоящего времени не имел единой визуальной системы. Разработке концепции предшествовало исследование городской среды и культурных особенностей региона.
В основе стиля — сочетание яркой цветовой палитры с природными оттенками, переосмысленные орнаментальные мотивы осетинского декоративно-прикладного искусства, а также авторский шрифт и система пиктограмм. Айдентика представляет собой гибкую дизайн-систему для навигации, цифровых каналов, печатной и сувенирной продукции. Для муниципальных структур и бизнеса разработан гайдбук.
В бренд-лаборатории AdWorm отметили, что задачей было аккуратно переосмыслить культурный код Владикавказа и перевести его на современный дизайнерский язык. Внедрение айдентики станет важным шагом в развитии города и создании современного визуального пространства.
Внедрение новой айдентики Владикавказа соответствует общероссийской тенденции по развитию локальной идентичности и повышению туристической привлекательности городов. Многие города, такие как Кисловодск и Переславль-Залесский, также разрабатывают или уже реализуют туристические коды с целью формирования единого облика территории, включающего архитектуру, навигацию и благоустройство. Только на создание туристического кода Кисловодска в 2025-2026 годах планируется потратить более 200 млн рублей в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Такие инициативы призваны стимулировать внутренний туризм, интерес к небольшим городам и создание новых точек притяжения для путешественников, предлагая комплексные пакетные решения, включающие проживание, экскурсии и гастрономические программы.
Владикавказ в последние годы демонстрирует положительную динамику в развитии и повышении качества жизни. В 2025 году город поднялся на 6 место в рейтинге российских городов по качеству жизни, составляемом Финансовым университетом, и вошёл в число городов с минимальным количеством жалоб на экологию, вывоз мусора и дорожное хозяйство. Также, по данным за январь-май 2025 года, спрос на деловые поездки во Владикавказ вырос на 17%. Город становится всё более заметным на туристической карте Северного Кавказа, активно включаясь в туристические маршруты, например, в железнодорожный маршрут «Жемчужина Кавказа» и другие программы, ориентированные на знакомство с историей и традициями региона. Поддержка со стороны федеральных проектов и инициатив помогает городам увеличивать туристический поток и привлекать инвестиции, делая их самостоятельными направлениями с насыщенной культурной программой.