Сбербанк продает два отделения в Воронеже за 156 млн рублей

Центрально-Черноземный Сбербанк выставил на продажу два офиса в Воронеже общей стоимостью около 156 млн руб. Объекты размещены на классифайд-платформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Самый дорогой лот расположен в Ленинском районе — на улице Ворошилова. Его площадь — 1,6 тыс. кв. м, а стоимость — 90,3 млн руб. Из объявления следует, что помещение имеет офисную отделку, коммуникации, находится на первой линии и может использоваться под различные виды коммерческой деятельности.

Еще один объект выставлен в центре города на улице Плехановской. За офис площадью 216,6 кв. м на первом этаже здания Сбербанк хочет 66 млн руб. Оно позиционируется как помещение свободного коммерческого назначения, расположенное на красной линии.

Судя по опубликованным фотографиям, ранее в обоих офисах размещались отделения банка.

Сбербанк уже не первый год оптимизирует сеть недвижимости в Черноземье. В 2024 году банк продавал головной офис в Тамбове на улице Карла Маркса за 358,3 млн руб. Восьмиэтажное здание общей площадью 10,4 тыс. кв. м предлагалось приобрести с обязательным условием заключения договора обратной аренды (около половины помещений сроком не менее десяти лет). Сейчас объект снят с продажи.

Что известно о кампании по продаже офисов — в материале «Ъ-Черноземье» «Сбербанк здесь не навсегда».

Анна Швечикова