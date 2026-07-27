Сбой в логистике стал причиной задержек поставок топлива в Удмуртии в выходные

Поставки топлива в Удмуртии в минувшие выходные нарушились из-за очередного сбоя в логистике. Об этом сообщил председатель правительства республики Роман Ефимом на заседании оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Крупные топливные компании уже направили в республику дополнительные объемы топлива. Бензовозы в пути. В течение нескольких дней топливо поступит на заправки. Сегодня на оперативном штабе обсудили, как ускорить доставку»,— сообщил господин Ефимов.

Напомним, потребление бензина в Удмуртии в июле оказалось на 20% выше относительно показателей прошлого года. На АЗС республики ежесуточно фиксируется сверхпотребление.