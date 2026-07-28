Птицефабрике в Верхней Салде пригрозили закрытием из-за загрязнения воды

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на совещании поручил усилить работы по очистке водоема от вредных веществ, которые попали в воду, используемую для водоснабжения Верхней Салды, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В водоем попали отходы с Нижнетагильской птицефабрики — руководству поручено устранить причины происшествия и обеспечить работу в строгом соответствии с природоохранными требованиями. Если проблемы не будут устранены, то будет рассматриваться вопрос о ее дальнейшей работе: одной из мер может быть приостановка деятельности. Все работы должны проводиться под контролем специалистов региональных Роспотребнадзора, минАПК и министерства природных ресурсов.

Сейчас в водоемах и водоочистных сооружениях Верхней Салды делают пробы каждые два часа: возбудителей инфекций не выявлено, а эпидситуация соответствует сезонному уровню и случаев отравления водой не зарегистрировано. Продолжаются аэрация водоемов и применение дополнительных коагулянтов. Для питья и готовки рекомендуется использовать воду из бутылок. Все соцобъекты Верхней Салды обеспечены бутилированной водой и одноразовой пластиковой посудой: накануне в город доставили еще 19,8 тыс. литров воды.

На прошлой неделе глава Верхнесалдинского МО Александр Маслов сообщил, что Роспотребнадзор взял пробы воды из семи нецентрализованных источников водоснабжения Верхней Салды и установил, что в трех из них вода не соответствует нормативам. На Нижнетагильской птицефабрике была организована проверка прокуратуры и минприроды Свердловской области.

Ирина Пичурина