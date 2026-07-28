В Кировской области на этой неделе планируют снять ограничения по продаже бензина

В Кировской области на этой неделе могут отменить действующие ограничения по отпуску бензина, сообщил губернатор Александр Соколов.

По словам главы региона, ситуация с обеспечением бензином стабилизируется. Нехватка топлива стала заметна 6 июля, а практика других регионов показывает, что спустя 3-4 недели после начала проблем ситуация стабилизируется.

Сейчас, по сообщению господина Соколова, очередей на автозаправочных станциях практически нет, а частные АЗС начали снижать цены.

Ранее сообщалось, что поставки моторного топлива в Кировскую область увеличились почти вдвое.

Анна Кайдалова