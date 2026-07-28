Поставки моторного топлива в Кировскую область увеличились почти вдвое, а очереди на автозаправочных станциях сократились. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Максим Горностаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поставки топлива в Кировскую область выросли почти вдвое

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Поставки топлива в Кировскую область выросли почти вдвое

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» увеличило объем поставок моторного топлива с 300 тонн 8 июля до 540 тонн 26 июля. Суточный объем поступления бензина на АЗС региона также вырос — с 505 тонн 17 июля до 540 тонн 27 июля.

По состоянию на 27 июля на Кировской нефтебазе остатки составляют 866 тонн бензина АИ-92, 1,2 тыс. тонн АИ-95 (АИ-100) и 1,4 тыс. тонн дизельного топлива. В пути находятся еще 1 тыс. тонн бензина АИ-95 и 2,7 тыс. тонн дизельного топлива.

Среднесуточный объем реализации топлива на АЗС ООО «Чепецкнефтепродукт» составляет 200 тонн, в том числе 140 тонн бензина и 60 тонн дизельного топлива. На двух нефтебазах компании в наличии 615 тонн бензина АИ-92, 870 тонн АИ-95 и 792 тонны дизельного топлива.

Анна Кайдалова