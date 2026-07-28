Чистая прибыль ВТБ за полугодие сократилась на 19,8%

Чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО за январь – июнь 2026 года составила 225,2 млрд руб., что на 19,8% меньше, чем годом ранее. По итогам второго квартала показатель снизился на 33,6% – до 92,6 млрд руб.

Кредитный портфель группы вырос с начала года на 4,5%, до 25,6 трлн руб. Средства клиентов сократились на 1,2%, до 27,6 трлн руб. Расходы на резервы выросли на 12,3% (до 123,3 млрд руб.), операционные расходы – на 15,7% (до 285,9 млрд руб.).

Чистые процентные доходы за полугодие выросли на 176,3% — до 405,6 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,6% против 0,9% год назад. Чистые комиссионные доходы увеличились на 20,7% — до 175,8 млрд руб.