Продолжающаяся уже несколько дней пауза в боевых действиях США и Ирана широко обсуждается в мире. Эксперты видят в ней своего рода признание Вашингтоном того, что ситуация развивается не так, как ему бы хотелось. Более того, наблюдатели говорят о том, что уже тенденцией становится цикличность боевых действий и временных передышек и даже взаимных ударов США и Ирана на фоне продолжающихся переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Washington Examiner (Вашингтон, США) Не принимайте иранскую паузу за победу. Это экзамен, который Трамп не может себе позволить провалить В конфликте США и Ирана наступила очередная пауза. Американские удары прекратились. Иран также воздерживается от ответных атак… Пауза может спасти жизни. Она может предотвратить эскалацию. Она может начать процесс окончания конфликта. Но тишина между раундами боевых действий — не мир, а соглашение без должной верификации — не безопасность. США должны поддерживать дипломатию, при этом цель должна оставаться четкой: Иран, который не может получить ядерное оружие, не может закрыть международные пути судоходства, не может без последствий для себя вести войну через посредников и не может использовать временные паузы просто для того, чтобы подготовиться к новой конфронтации.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Почему США перестали бомбить Иран? Мировая экономика оказалась под жесточайшим давлением после того, как две недели назад США и Иран возобновили боевые действия, а цены на нефть подскочили более чем на 20% и превысили $100 за баррель. Это главная причина того, что США прекратили удары… На администрацию Трампа оказывалось давление со всех сторон, от внутренних и международных партнеров, которые требовали найти выход из ситуации… При этом все недавние удары США не оказывали должного давления: Иран не менял своей политики и не принимал американские требования…. Цена иранских ударов по странам Залива была весьма высока, а США рисковали оттолкнуть от себя союзников из-за ущерба, наносимого продолжением ударов… Две недели войны напомнили и Вашингтону, и Тегерану, что эскалация увеличивает издержки, но не помогает разрешить конфликт. Теперь существует надежда на то, что Иран и Оман смогут достичь некоторой формулы открытия пролива, которую все заинтересованные стороны сочтут приемлемой.

Iran International (Лондон, Великобритания) Пауза в боевых действиях обнажила раскол в Тегеране по поводу переговоров с США Пока остается неясным, приведет ли затишье к возобновлению дипломатических переговоров или оно просто предваряет новый виток боевых действий. Однако становится все более очевидным, что военная передышка развязала новую политическую борьбу в Тегеране. Споры ведутся по поводу того, следует ли Ирану вести переговоры, находясь, по мнению некоторых, в более сильной позиции, или стоит продолжать использовать свое преимущество на поле боя.

Global Times (Пекин, Китай) Американские военные взяли паузу в ударах по Ирану; иранские действия по легализации управления Ормузским проливом демонстрируют его решимость сделать контроль над ним стратегической целью Взятая пауза обнажает то затруднительное положение, в котором оказались Соединенные Штаты. Более чем за десять дней боевых действий Вашингтон достиг лишь ограниченного прогресса, а Иран не проявляет никакого желания отступать… Повторяющийся цикл столкновений, перемирий и переговоров указывает на формирующуюся тенденцию… Тупиковая ситуация может вполне затянуться надолго и будет характеризоваться устойчивой схемой проведения боевых действий на фоне продолжения переговоров.

Подготовил Николай Зубов