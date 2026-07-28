Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В российском футболе топ-1 в плане верности клубу занимает, конечно, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Первый раз он вышел на поле в составе армейцев в марте 2003-го. Нынешний футбольный сезон будет для легенды уже двадцать четвертым. Достижение невероятное. Особенно если учесть, на каком уровне голкипер провел эти сезоны. Не просто так приз вратаря года имени Льва Яшина Акинфеев получал 11 раз — больше всех в нашей стране.

Кстати, легендарный Лев Иванович, который тоже был верен одному клубу — «Динамо», сыграл за бело-голубых 326 матчей. У Игоря Владимировича на счету более 800 встреч за красно-синих, из которых он 332 отработал на ноль. И эти цифры не окончательные, ведь Акинфеев не завершил карьеру. В свои 40 лет у него новый контракт до конца текущего сезона, и кто знает, как пойдет дальше?

Да, сейчас капитан армейцев восстанавливается после травмы. Кто-то говорит, что реабилитация затянулась. О завершении карьеры пресса тоже рассуждает постоянно. Но, похоже, Акинфеев не собирается расставаться с футболом, и у российских болельщиков точно будет возможность увидеть голкипера в деле. Также немало разговоров о том, куда бы мог перейти талантливый вратарь. Нередко вспоминают о былых возможностях поиграть за «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и даже «Реал», «Баварию» и «Челси».

Но в 2024 году Акинфеев говорил, что реальных предложений не было, и никаких документов он не видел. Правда, все это не помешало вратарю стать настоящей легендой в России, завоевать с ЦСКА Кубок УЕФА, ну и, конечно, войти в историю со сборной в незабываемом матче с испанцами на чемпионате мира 2018-го, где нога Акинфеева вывела нашу команду в четвертьфинал.

Владимир Осипов