Суд взыскал с Euroclear $194 млн по иску российской компании
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО «Специализированное финансовое общество "Силициум-2"» к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank, взыскав с ответчика более $194,2 млн. Изначально сумма требований превышала $2,2 млрд.
Как сообщает «РИА Новости», иск был подан в мае 2025 года. Причиной обращения в суд стала блокировка принадлежащих истцу ценных бумаг, которые с 2022 года заморожены на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear из-за международных санкционных ограничений.
Во время разбирательства «Силициум-2» увеличил исковые требования. Изначально компания требовала около 32,8 млрд руб., но к октябрю 2025 года сумма выросла более чем в пять раз. В окончательном иске компания просила взыскать номинальную стоимость бумаг в размере $2,2 млрд и $4,5 млн купонного дохода.
Иск ООО «Специализированное финансовое общество "Силициум-2"» к Euroclear Bank — не единственный случай судебных разбирательств, связанных с блокировкой активов российских инвесторов. С 2023 года в российских судах накопилось более сотни исков к Euroclear от различных российских компаний и частных инвесторов. Общая сумма исковых требований российских инвесторов к европейскому депозитарию уже превысила 200 миллиардов рублей, а объем заблокированных активов в зарубежных депозитариях, по оценке Банка России, составляет 6 триллионов рублей.
Судебные иски к Euroclear аргументируются тем, что компания извлекает прибыль из замороженных активов. В 2023 году Euroclear заработал на инвестировании этих средств около 4,4 миллиардов евро. Европейская комиссия рассматривает возможность использования прибыли от находящихся под санкциями активов, удерживаемых, в том числе, Euroclear, для финансирования восстановления Украины. Euroclear же утверждает, что действует исключительно во исполнение санкционных ограничений, а любые операции с изъятыми активами без согласия России считаются противоправными и противоречат международному праву, о чём заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.