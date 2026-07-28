Суд взыскал с Euroclear $194 млн по иску российской компании

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО «Специализированное финансовое общество "Силициум-2"» к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank, взыскав с ответчика более $194,2 млн. Изначально сумма требований превышала $2,2 млрд.

Как сообщает «РИА Новости», иск был подан в мае 2025 года. Причиной обращения в суд стала блокировка принадлежащих истцу ценных бумаг, которые с 2022 года заморожены на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear из-за международных санкционных ограничений.

Во время разбирательства «Силициум-2» увеличил исковые требования. Изначально компания требовала около 32,8 млрд руб., но к октябрю 2025 года сумма выросла более чем в пять раз. В окончательном иске компания просила взыскать номинальную стоимость бумаг в размере $2,2 млрд и $4,5 млн купонного дохода.