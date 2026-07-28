Подменявших товары с маркетплейса уральцев отправили на принудительные работы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Дмитрию Ярину и Роману Анохину за кражу товаров маркетплейса на сумму более 2,3 млн руб. организованной группой, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Их судили по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что в июле 2025 года Дмитрий Ярин разработал схему хищения товаров на российской платформе. Для этого он подобрал водителей-перевозчиков заказов маркетплейса, имеющих потребность в деньгах. Также он нашел других лиц, которые хотели устроиться водителями, предоставив свой транспорт. В период с июля по сентябрь 2025 года соучастники заменяли ценный товар на более дешевые аналоги того же типа, а похищенное забирали себе.

Суд учел смягчающие обстоятельства: обвиняемые признали вину и вернули все похищенные товары. В результате Дмитрий Ярин приговорен к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства, а Роман Анохин — к двум годам аналогичного наказания. Кроме того, суд конфисковал использованные для перевозки похищенного имущества грузовые автомобили и телефон. В отношении третьего соучастника уголовное дело прекращено из-за его смерти.

Ирина Пичурина