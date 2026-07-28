Екатеринбуржца будут судить за похищение мужчины из группы знакомств

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение уголовного дела Карена Асатряна, который обвиняется в нападении, вымогательстве, грабеже и похищении человека в составе организованной преступной группы, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ее жертвами становились мужчины из тематических чатов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Асатрян обвиняется по ч. 3 ст. 162, п. «а» ч. 2 ст. 163, пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163, пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Уголовное дело в отношении других предполагаемых сообщников, в том числе организатора нападений, выделено в отдельное производство.

По версии следствия, преступники действовали по единому алгоритму: лидер находил жертв в группах для знакомств, обменивался фото, договаривался о встрече для совместного досуга и узнавал адреса. После этого к месту назначения прибывали остальные участники группы для совершения нападения.

Карен Асатрян исполнял роль нападавшего: он вместе с сообщником проникал в жилище потерпевшего, избивал его, применял насилие с помощью разных предметов, угрожал и требовал деньги и имущество. В некоторых случаях члены группы шантажировали жертв распространением компрометирующей информации, вымогая дополнительные деньги. Похищенное они делили между собой.

Продолжение слушаний в суде назначено на 2 сентября.

Ирина Пичурина