СвЖД по заявкам компаний разработала 14 новых ускоренных маршрутов

Свердловская железная дорога (СвЖД) в первой половине 2026 года по заявкам грузоотправителей разработала 14 новых ускоренных маршрутов, включая 12 контейнерных. Общее число постоянных грузовых направлений на сети составило 156, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

За январь-июнь 3588 поездов ускоренными маршрутами перевезли 6,2 млн тонн продукции. Технология доставки «точно в срок» позволяет предприятиям оптимизировать производственные циклы и снижать эксплуатационные расходы. Например, с апреля по заказу лесопромышленного холдинга организовано движение по маршрутам Бисер — Пермь-2 и Пермь-2 — Бисер: за три месяца они перевезли 10 тыс. тонн лесных грузов.

В апреле также были запущены три новых контейнерных направления: Аппаратная — Киренга, Шувакиш — Приволжье и Асбест — Владивосток. За три месяца отправлено 6,34 тыс. тонн сборных грузов. С 2026 года ускоренные контейнерные поезда со станций Березники-Сортировочная и Соликамск-2 следуют в Китай через Казахстан. За полгода отправлено более 221 тыс. тонн удобрений в 119 поездах.

На этих же станциях формируют тяжеловесные составы весом 6,3 тыс. тонн для отправки в КНР через Забайкалье. С октября 2025 года по этому маршруту курсируют регулярные поезда, за первое полугодие перевезено 1,2 млн тонн минеральных удобрений в вагонах.

Для вывоза полипропилена с севера Уральского федерального округа (УрФО) используются удлиненные контейнерные составы по запросу крупного нефтехимического холдинга. За шесть месяцев отправлено 181 тыс. тонн продукции из Тобольска в порты Владивосток, Мыс Чуркин и Находка-Восточная.

Ирина Пичурина