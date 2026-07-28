ФНС и Минтруд согласуют правила для платформенной занятости

Российские власти совместно с бизнесом до 1 сентября подготовят документ, который разграничит для компаний понятия трудовых и нетрудовых отношений. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, знакомые с обсуждением.

Речь идет, в частности, о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и ИП по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), аутсорсинговых услугах. По данным собеседников издания, в подготовке документа участвуют ФНС, Минтруд, Роструд, Минэк, представители платформ. Форматом может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик.

«Сегодня со стороны бизнеса есть непонимание, как разграничиваются трудовые и нетрудовые отношения, ввиду отсутствия единого подхода, применяемого контрольными органами в ходе проверок», — подчеркнул собеседник. По его словам, регулярные встречи проходят со всеми ведомствами для того, чтобы подготовить разъясняющий документ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Платформенную занятость дополнят социальными гарантиями».